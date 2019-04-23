【英冠】諾域治聯賽四連和　列斯聯門將犯錯致兩連敗

英冠兩支前列份子，列斯聯與諾域治連續兩輪聯賽失分。位列榜首的諾域治連績4輪聯賽和波；列斯聯則在上輪被韋根反勝後，再度告負，兩球不敵中游的賓福特，使兩連勝的錫菲聯重燃奪冠的希望。

列斯聯上仗在踢多一人的情況下，久攻不下，反被韋根反敗為勝2：1，並讓出直接升班的席位。今仗作客賓福特，雖然列斯聯全場佔超過6成的控球率，亦創造超過18次攻門，但其中僅得3次埋門中目標。

賓福特在完半場前，一記簡單的直線撕破列斯聯防線，門將卡斯拿（Francisco Casilla）判斷錯誤出迎，馬奧比（Neal Maupay）在禁區外快腳射入，先開紀錄。賓福特球員在中圈附近搶去皮球，策動快攻，沙治卡洛斯（Sergi Canos）在禁區內雖然被列斯聯守衛力壓，但卡斯拿太早落地未能化解危機，在下半場62分鐘拉開2球優勢，主帥比爾沙亦不禁嘆氣，結果兩球告負。

列斯聯兩球不敵中游的賓福特，一眾列斯聯球員亦感相當失望。（Getty Images）

由名帥比爾沙率領的列斯聯，在兩連敗後，大大降低直接升班的可能性。（Getty Images）

列斯聯2球不敵賓福特後，聯賽兩連敗，3分落後次席的錫菲聯。為列斯聯把守最後一關，曾效力皇馬的門將的卡斯拿，在今仗兩度判斷出現問題，使球隊兩度失守。卡斯拿的表現使不少列斯聯球迷遷怒於他，在Twitter上大肆批評。

曾效力皇馬的門將卡斯拿，今仗再次判斷錯誤致失球，成為球迷眾矢之的。（Getty Images）

不少列斯聯球迷在Twitter上批評卡斯拿的表現。（Twitter截圖）

諾域治在英冠聯賽第40輪後，以84分高踞榜首，領先次席的錫菲聯7分，他們分別賽和雷丁﹑韋根及錫周三，在今仗領先優勢雖收窄至5分，但剩下最後3輪聯賽，只要他們擊敗賓福特，奪冠機會將高唱入雲。諾域治今仗作客戰史篤城，在兩度領先下亦未能保住勝果，結果與史篤城打成2：2平手，聯賽4連和。

緊隨其後的錫菲聯，在今輪賽事3球擊敗侯城，進一步收窄與諾域治的距離至3分，英冠錦標仍有懸念。

諾域治與史篤城打成2：2平手，連績四戰賽和對手。（Getty Images）

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