【世界桌球錦標賽】丁俊暉反負特林普出局　終可與女兒享天倫樂

中國球手丁俊暉在桌球世界錦標賽第二圈與特林普交手，領先9：7進入第三輪，但及後慘吞對手6隻光蛋，結果以9：13反勝為敗，無緣8強。 「小丁」在世錦賽次圈出局後，亦結束今季賽事，他表示有更多時間陪伴初生的女兒。

力爭職業生涯首個桌球世錦賽錦標的丁俊暉，在次圈硬撼英國的特林普（Judd Trump），小丁在首輪雖落後3：5，他在次輪反先9：7，惟第三輪無以為繼，更出現連番失誤，令特林普有不少取分機會。這名英國球手一一把握，結果在第三輪直落連取6局，以13：9反勝丁俊暉晉級，將二人的對戰紀錄改寫為8勝8負。

特林普在第三輪表現優異，一口氣連取6局，反勝丁俊暉晉級。（新華社）

丁俊暉在賽後表示特林普在第三輪的表現突出，未有給予他太多機會，「特林普在第三輪的表現比早前兩輪更出色，可說是無懈可擊，甚少犯錯，加上在初段未能好好把握機會，使我未有太多機會進攻」。

丁俊暉在桌球世錦賽次圈反負特林普出局，今季在未有錦標落袋下結束。（Getty Images）

丁俊暉在2017年贏得世界公開賽後，至今未能再添錦標，今季戰績稍為下滑。小丁的女兒在去年8月出生，使新手爸爸的丁俊暉分身不暇，戰畢世錦賽後，小丁終可在休季時與女兒一享天倫之樂。

雖然小丁在今季未能打破錦標荒，但依然期待來季的賽事，「女兒在開季時出生，使我未有太多時間與她共聚。如今已完成今個球季後，終於可以有更多時間陪伴女兒。我依然對來季抱持信心，在戰績及表現上未有太大的負擔，希望以輕鬆的心情為來季準備」。

初為人父的丁俊暉，經常在微博上載與女兒的合照。（微博截圖）

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