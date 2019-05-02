【歐聯】高普盛讚利物浦作客發揮　嘆美斯級數銳不可擋

利物浦在歐聯4強首回合作客魯營球場，對方的美斯梅開二度及蘇亞雷斯建功，終以3球不敵巴塞隆拿。「紅軍」主帥高普在賽後仍然盛讚球隊表現，但亦坦言有帶着遺憾離開。

倒戈的蘇亞雷斯在上半場26分鐘先開紀錄，利物浦被巴塞攻入首球後不乏扳和機會，沙迪奧文尼高速入楔惜埋門一腳高出，占士米拿及沙拿在下半場的具威脅攻門皆被巴塞門將達史特根化解，久久未能追成平手，結果末段再被美斯梅開二度，令紅軍作客慘吞巴塞3蛋。

美斯在下半場連入兩球，協助球隊鎖定勝局。（路透社）

利物浦主帥高普在賽後雖然大讚麾下球員今仗發揮出色，但對於未能取得作客入球，亦感失望，「我認為今仗是發揮最好的一仗歐聯作客賽事，所有落場的球員抱持永不放棄的態度作賽，這確實是令人尊重的表現。縱然在今仗落敗，但我希望球員們謹記今場賽事，有助球隊及球員未來進步。我覺得在作客環境告負問題不大，但我們未能取得作客入球，實屬有點遺憾。」

雖然落敗，但高普表示今仗是球隊最好表現的作客賽事。（路透社）

歐聯4強形勢。（01美術製圖）

美斯在下半場末段梅開二度，鎖定勝局，而該名阿根廷球星攻入的罰球更是無比精彩。高普指美斯是世界級球員，但一眾麾下球員亦奮力防守，令他大為滿意，「美斯無庸置疑是個世界級球員，可能他首個入球並非十分清脆，但他出現在最適當的位置。他的直射罰球入網盡顯他的級數，我們根本沒有辦法防守他的直射死球。我十分滿意球隊在今仗的防守，即使面對如美斯這種級數的球員，我們亦未有畏懼。」

高普稱讚一眾球員即使面對美斯級數的球員，在今仗同樣奮力抵抗。（路透社）

美斯第2個入球為罰球直射，高普表示未有方法阻止。（路透社）

在今仗兩度攻門威脅巴塞大門的占士米拿，在賽後對落敗難掩失望，表示在這個階段戰果才是最重要，「我們今仗製造不少有質素的攻門，可惜未能射破對手的大門。在歐聯4強的階段，我們踢出引以為傲的足球，但不能擊敗對手，亦是徒然。」

占士米拿今場兩度起腳，亦造成頗大威脅。（路透社）

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