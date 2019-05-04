【羽毛球．新西蘭賽】伍家朗再挫林丹躋決賽　力圖破兩年錦標荒

香港羽毛球代表伍家朗在新西蘭公開賽4強，與中國名將林丹碰頭，該名香港球手再顯「林丹殺手」的本色，以直落兩局擊敗林丹，躋身決賽，將與印尼的基斯迪爭奪錦標，力求打破個人兩年多的錦標荒。

現年24歲的伍家朗在今年的新西蘭公開賽中，分別擊敗韓國球手李炫一及馬來西亞的李梓嘉，殺入準決賽，再度與林丹交手。伍家朗早在2015年的香港公開賽中，首次擊敗林丹，聲名大噪。伍家朗在今仗前3次與「超級丹」交手，取得2勝1負的較佳戰績，今仗二人相隔一年再度交手。

伍家朗在今仗僅34分鐘擊敗林丹，生涯第3次擊敗對手。（BWF圖片）

二人在首局初段戰情膠著，互換領先優勢，一度打成9：9平手，但伍家朗一口氣連取8分，拉開比數，在首局以21：13先拔頭籌。伍家朗在第二局乘勝追擊，全局未嘗落後，結果再取一局21：11，僅34分鐘連取兩局晉身決賽，職業生涯第3次擊敗林丹。

伍家朗相隔1年多再度打入決賽，力圖打破錦標荒。（BWF圖片）

伍家朗相隔一年多後再躋決賽，將與印尼球手基斯迪爭冠軍，該名印尼球手直落兩局淘汰日本的常山幹太。伍家朗與基斯迪曾5度交手，家朗更贏得近4次，有利伍家朗自2017年1月的馬來西亞大師賽奪冠後，力求打破兩年多個人的錦標荒。

基斯迪擊敗常山幹太打成決賽，與伍家朗爭奪錦標。（資料圖片）

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