【羽毛球】伍家朗險勝激動掟拍　港隊明鬥中華台北爭入4強

首度在港舉行的亞洲羽毛球混合團體錦標賽，今日（21）於灣仔伊利沙伯體育館繼續進行分組賽，與日本齊齊抽入A組的港隊，在小組首兩名出線8強的賽制下，未開賽已取得晉級資格。 最終港隊於伍家朗領軍下，仍以總比數2：3不敵日本，次名晉級8強後需遇上中華台北，明日力爭再進一步。

港隊晚上壓軸亮相迎戰日本，賽事順序以男雙、女單、男單、女雙及混雙進行，每支球隊各派代表進行三局兩勝的比賽。

日本首戰雖以世界排名11的男雙組合井上拓斗/金子祐樹上陣，惟港隊由小將楊銘諾/張德正迎戰，首局最多落後5分下，仍驚險地連贏兩局21：19及25：23，為港隊總比數領先1：0。

港隊小將楊銘諾/張德正爆冷擊敗日本組合，一度助港隊領先總比數。（袁志浩攝）

張雁宜發揮未如理想，難掩失望之情。（袁志浩攝）

伍家朗激戰日本選手 決勝局全場集氣險勝

第二場港隊以「香港一姐」張雁宜硬撼女單世界排名11位的日本選手高橋沙也加，惟張雁宜出現多番失誤，直落兩局大比數落敗，以10：21及13：21向對方俯首稱臣。

總比數打成平手下，港隊第三仗由日前於全英公開賽創造個人最佳成績、歷史性殺入四強的伍家朗出戰，面對日本新秀古賀穗。伍家朗雖以21：16拿下首局，不過次局卻被敵方輕鬆以21：9追和。

決勝局雙方梅花間竹取分，多次互換領先優勢，雙方戰至23：23「刁時」的情況下，現場球迷不斷以「香港隊加油！家朗加油！」熱情打氣，最終這位「香港一哥」連取兩分，以25：23再取一局，結束這場歷時1小時3分鐘的激戰。

伍家朗因未適應場地，一度跟世界排名僅得90位的對手打成均勢。（袁志浩攝）

望延續全英賽佳績 贏波掟拍釋放壓力

完場後伍家朗興奮得擲下球拍，高舉雙手振臂高呼，再向四面觀眾席上的球迷逐一拍掌致謝。

記者笑指他比晉級全英賽準決賽時更高興，伍家朗解釋因囤積多時的壓力得以釋放，「首次在香港打團體賽，心情跟香港公開賽時有所不同，責任感亦比個人賽大。加上大家在全英賽後對我有很大期望，自己想延續好成績，聽到打氣聲，自然亦不想讓大家失望。」

這次是伍家朗首次跟古賀穗交手，他坦言因未適應球場的風向及燈光，令彼此都出現失誤，為自己的表現而捏一把冷汗，「打到最後還是看誰心態夠硬，很開心自己可以頂得住。」

主場出戰、觀眾期望及團體賽責任，讓伍家朗首戰背負無比壓力，惟一切終隨勝利釋放。（袁志浩攝）

港隊次名出線 明撼中華台北爭入四強

港隊女雙組合吳芷柔/袁倩瀅，其後再以10：21及14：21不敵日本的櫻本絢子/高畑祐紀子，加上去年曾贏得香港公開賽、高鋸世界排名第3的日本混雙拍檔東野有紗/渡邊勇大，亦以21：10及21：3擊敗合作僅4個月的新晉組合周凱華/麥喜俊，最終港隊在A組只能以次名出線。

經抽籤後明日下午7時將迎戰B組首名的中華台北，爭奪準決賽席位，若成功晉級，將遇上中國對泰國的勝方。

一向熱愛羽毛球的歌手李克勤，今晚亦有入場旁觀港隊比賽。（袁志浩攝）

2019亞洲羽毛球混合團體錦標賽8強 3月21日下午1時： （1）日本 對 馬來西亞 （3）印尼 對 新加坡 3月21日下午7時： （4）中華台北 對 香港 （2）中國 對 泰國 （括號內為種子排名） 門票即日起在城市售票網公開發售，票價由40元至350元不等。