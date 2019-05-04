【港超聯】十六年一夢　李志堅領堅家軍封王喜極而泣

從2003年執教大埔區幼苗教練，現任和富大埔主帥李志堅就跟馮慶燁、李家豪、李嘉耀等「堅家軍」結下不解緣。 延續16年的緣份，到今日（4日）終於達成夢想－－香港頂級聯賽冠軍。回想多年一路走來承受的壓力和批評，李志堅不禁在雨中激動落淚。

在大埔球迷的歡呼聲、球員的慶祝聲中，李志堅站在大雨之下接受傳媒訪問，說着今仗伊高沙托尼遭富力R＆F凍結，故在下半場調入陳肇鈞搶中場，希望讓伊高更多空間，答着答着，他不禁低頭飲泣，坦言十多年來，最大的犧牲就是家人：「多謝家人，很想謝謝我前妻，很多謝她⋯⋯也很謝謝我女友，她有很大犧牲，謝謝兩個兒子，謝謝所有球員。」

哨子聲一響後，李志堅與一眾大埔球員衝入球場慶祝。（袁志浩攝）

堅sir與隊長黃威相擁，慶祝這個歷史性時刻。（袁志浩攝）

曾為足球賣掉生意 「冠軍已回應批評」

李志堅早年曾經營自己生意，賺了一筆錢，最後卻為了足球，自己一手一腳建立的生意都賣掉。儘管在頂級聯賽堅持了12個年頭，但堅Sir多年來面對圈內圈外許多人的批評及質疑，談及各種辛酸，他坦言：「以前經常想⋯⋯剛開始的時候，會覺得沒問題的，會做到有麝自然香，但原來每次都不是，當你擁有一些事，都會被說成另外一回事，但我明白的，其他人未必有心去說，這個冠軍已經回應了。」

十多年來，跟隨李志堅的「堅家軍」，有人跟隨到底、有人中途離開、有人走了又回來，「足球離離合合很正常，今年大家叫的『堅家軍』都回來了，可以在這個時間完成這個夢，已是無悔。」來季會否再有「堅家軍」離隊，仍是未知數，但堅Sir已感欣慰：「我經常覺得，他們個個出人頭地，入到香港隊，有球隊出很高薪金找他們，我覺得這是他們應得的，我覺得已經得到了，他們對我有點尊重已很開心。」

堅sir談及多年的經歷後，不禁在雨中落淚。（袁志浩攝）

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球員闖入記招慶祝

及後的賽後記招上進行到一半，一眾大埔球員突然破門而入，向出席的李志堅淋香檳、艾華度等更「搶咪」高歌，一片歡騰，堅Sir雖狼狽仍笑不攏嘴，「錢很重要，但大埔告訴大家，錢買到很多好球員，但未必買到冠軍。」

大埔一眾球員闖入記者會，更以水淋向李志堅。（袁志浩攝）

李志堅與一眾赴廣州的大埔球迷合照留念。（袁志浩攝）

馮慶燁：一切源自一個講笑的承諾

作為「堅家軍」之一的馮慶燁，跟恩師及一眾戰友並肩多年，感概地指今天的冠軍，其實源自一開始一個「一起踢波講笑的承諾」，「有點難以置信⋯⋯那是細個一起踢波講笑的承諾，那時還未想踢職業足球，只希望大家有朝一日可以做到。」他認為，能在香港實現這承諾，全因堅持及相信，「很多時做第一步，未必即時見到最後成果，每件事都要逐步去做，挑戰聯賽冠軍、挑戰亞協盃、再挑戰亞冠盃，不要因為覺得不可能就只敢想，而不去做。」

燁仔坦言，上半場失球源自自己判斷錯誤，令他一度極大壓力，「但我不會讓一個錯誤影響到自己，仍會堅持叫其他隊友不要氣餒，下半場我們很積極。」他希望未來可在港隊做到「接班」：「我是土生土長港人，最想為香港隊效力，法圖斯和艾里奧年紀大了，需要年輕中堅接棒，但我仍要向他們學習。」

馮慶燁跟隨堅sir多年，對於奪得聯賽冠軍大感難以置信。（袁志浩攝）

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