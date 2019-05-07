【歐聯】蘇亞雷斯首度倒戈晏菲路　冀利物浦球迷掌聲歡迎

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利物浦在歐聯4強次回合重返主場晏菲路，在落後3球下力求「大逆轉」。倒戈返回晏菲路球場的利物浦舊將蘇亞雷斯，上回合攻入開紀錄一球，該名烏拉圭前鋒表示一旦在今仗入球，將不會慶祝，以示對利物浦的尊重。

蘇亞雷斯在利物浦效力3個半球季，為紅軍攻入82個入球，成為當時球隊前線的必然主力，並在2013/14球季榮膺英超最佳球員殊榮。蘇斯雷斯及後轉投巴塞隆拿，他在巴塞效力5個球季，未曾倒戈戰利物浦，直至今季歐聯4強。

蘇亞雷斯在上仗攻入先開紀錄的一球，其後他更大肆慶祝，使不少利物浦球迷大感不滿，指他的行徑對利物浦非常不敬，更在社交網站上大罵蘇亞雷斯是「叛徒」。

蘇斯雷斯上場攻入開紀錄一球，及後大肆慶祝，惹來不少利物浦球迷不滿。（Getty Images）

紅軍球迷在網上抨擊蘇亞雷斯並不尊重利物浦。（Twitter截圖）

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蘇亞雷斯離開利物浦後，將在今仗首度在晏菲路球場倒戈相向。蘇亞雷斯出席賽前記者會時，表示一旦今仗有「士哥」，他將不會慶祝，「我相當尊敬利物浦的球迷，上仗的入球對球隊十分重要，所以我不禁激動地與巴塞球迷慶祝，我為此感到抱歉。我對利物浦的一切心存感激，如果我在晏菲路入球，我將不會有任何慶祝動作，以示我對利物浦的尊重。」

蘇亞雷斯轉投巴塞多年，首度倒戈戰利物浦，亦有與舊隊友相擁。（Getty Images）

蘇亞雷斯在利物浦效力3季半，為紅軍攻入82球。（Getty Images）

歐聯4強次回合賽程。（01美術製圖）

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首度在正式賽事亮相晏菲路的蘇亞雷斯，過往在利物浦貢獻甚多，他相信重返紅軍主場，將受紅軍球迷的熱烈歡迎，「我相信利物浦球迷的眼睛是雪亮的，他們知道了解我在紅軍的貢獻，我相信他們會以掌聲迎接我，而不是噓聲。」

蘇斯雷斯自信早年在利物浦的貢獻甚多，相信重返晏菲路將受不少球迷歡迎。（Getty Images）

巴塞帶3球優勢作客利物浦，蘇亞雷斯指晏菲路的氣氛將令紅軍士氣有所提升，球隊並不能掉以輕心，「利物浦今仗肯定給予我們很大壓力，不能有太多犯規，否則他們的速度高球員便可乘虛而入，加上在晏菲路出戰，他們將士氣大振，所以我們一定要小心應戰。」

蘇亞雷斯在Twitter上貼文，對重返晏菲路感到十分高興。（Twitter截圖）

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