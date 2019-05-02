【歐聯】美斯梅開二度創里程碑　生涯入球破600大關

巴塞隆拿核心球員美斯在今仗下半場連入兩球，為球隊鎖定勝果，主場3球淨勝利物浦，為晉級決賽打好基礎。美斯在今仗亦攻入他職業生涯的第600個入球，寫下生涯另一個里程碑。

美斯在下半場7分鐘梅開二度，首先有蘇亞雷斯的攻門中楣，美斯門前補中射入空門，加上妙絕的罰球直飛死角，紅軍門將艾利臣亦欲救無從，協助球隊奠定3球的勝果。美斯在完場前有機會再貢獻助攻，惜後備入替的奧士文尼迪比利直射被艾利臣沒收，未能再擴大紀錄。

美斯與蘇亞雷斯合共炮製3個入球，協助球隊3球擊敗利物浦。（路透社）

歐聯4強形勢。（01美術製圖）

雖然球隊在今仗3球獲勝，但美斯亦未敢怠慢，指下回合作客晏菲路需要打醒精神，「迪比利未能在末段再度建功，但3球取勝的結果亦相當理想。利物浦在今仗盡全力爭取作客入球，而他們今仗給予我們相當大的威脅，幸好未被他們攻破大門，對我們有利。不過，作客晏菲路必定是一場硬仗，所以我們必須小心應付。」

美斯表示下仗作客晏菲路將會是一場硬仗。（路透社）

美斯在2005年5月1日首度為巴塞建功，無獨有偶，在14年後同一日子，他攻入為巴塞的第600個入球。美斯亦繼比利﹑羅馬里奧﹑C朗拿度等人後，足球史上第7位球員生涯累積超過600個入球。與美斯一時瑜亮的C朗拿度，在801場賽事才攻入600球，美斯僅消683場便突破600大關。

美斯在下半場末段射入靚絕罰球，攻入他職業生涯第600個入球。（路透社）

美斯僅消683場，便攻入600個入球。（路透社）

另外，美斯多年來只能於歐聯與英超球會交手，今仗對利物浦梅開二度，使他在所有「Big 6」球隊身上亦能取得入球，一共累積26個入球，僅比曾效力英超6個球季的C朗少2球。

美斯對戰「Big 6」球隊入球分佈（按圖放大）

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