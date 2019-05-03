【歐聯】連尼加見證美斯驚世罰球興奮不已　惹利物浦球迷不滿

巴塞隆拿主將美斯在早前戰利物浦的歐聯4強首回合時，轟入靚絕罰球，為球隊鎖定勝局。為英國體育頻道《BT Sport》充當現場評述員的英格蘭名宿連尼加及里奧費迪南，在看到美斯的妙絕死球後，二人相擁慶祝，但此舉卻惹來不少利物浦及英格蘭球迷的不滿。

英國不少體育頻道時常聘請名宿擔任評述員，正如加歷查與加利尼維利在《天空體育》的互動，亦使不少球迷留下深刻印象。另一間英國體育頻道《BT Sport》則邀請連尼加（Gary Lineker）及里奧費迪南（Rio Ferdinand）兩位前英格蘭代表，赴巴塞的魯營球場任今仗的評述員。

加歷查與加利尼維利在《天空體育》擔任評述員，二人的有趣互動令不少球迷留下深刻印象。（Getty Images）

美斯在比賽末段射入一球精彩絕倫罰球，奠定3球勝局，次回合優勢明顯。正在球場直播包廂觀看球賽的兩位英格蘭名宿，看到如此精彩的入球後，二人不禁高呼慶祝，更相擁慶祝，里奧費迪南更大表難以置信。不過，二人的反應卻被一眾利物浦及英格蘭球迷在網上抨擊。

美斯在歐聯4強首回合連入兩球，助巴塞鎖定勝局。（路透社）

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🐐 pic.twitter.com/uNQn8E6p4Y — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 1, 2019

今輪英超直播賽程（按圖放大）

里奧費迪南曾經效力曼聯，而連尼加曾經效力愛華頓及巴塞隆拿，他們二人無獨有偶在球員生涯，分別效力利物浦的宿敵球會。《BT Sport》在官方Twitter上載這條短片後，不少球迷直指二人慶祝是不支持英格蘭球會。

在直播包廂的兩人看到如此精彩的罰球，不禁相擁慶祝。（影片截圖）

不少英格蘭及利物浦球迷亦在Twitter上批評連尼加的反應。（Twitter截圖）

里奧費迪南在球員生涯效力的曼聯，同樣是利物浦多年的宿敵。（Getty Images）

連尼加是美斯的球迷，加上他曾經效力巴塞的關係，所以對美斯的入球特別興奮。連尼加眼現一眾球迷群情洶湧，但他更在Twitter反擊一眾網民的言論，「在當晚的反應好像使不少利物浦球迷感到不滿，老實說我有一刻感到畏懼，但作為一名曾經效力巴塞隆拿的球員，我不認為需要向利物浦球迷們道歉。」

即使連尼加面對抨擊，但他亦未有道歉的意思。（Twitter截圖）

連尼加在球員生涯曾效力愛華頓及巴塞隆拿。（Getty Images）

連尼加在球員生涯曾效力愛華頓及巴塞隆拿。（Getty Images）

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