【歐聯】利物浦生死戰缺沙拿法明奴　高普：交出完美表現或能反勝

利物浦今屆歐聯次回合生死戰，本港時間明晚深夜將於主場晏菲路上演。「紅軍」領隊高普在賽前記者會表示，在上場聯賽頭部受傷被換出的前鋒穆罕默德沙拿，明晚將會缺陣；由於較早前已受傷的另一前鋒羅拔圖法明奴亦無法上陣，紅軍明晚無奈要變陣出擊。高普坦言事到如今唯有見步行步，亦明言不想刻意以去年羅馬反勝巴塞出線的踢法作部署，以免刺激對手巴塞。

高普表示：「沙拿腦部受到震盪。他自己認為上陣沒有問題，但從醫學角度來看，他的狀態並不足以在今仗候命，規例上亦不容許我們讓他上陣。」高普補充指，預計沙拿將會在下周日英超煞科戰主場對狼隊的比賽復出，球迷不用太擔心。

利物浦領隊高普表示，前鋒沙拿受到腦震盪，明晚未能上陣。（Getty Images）

上周首回合造訪巴塞，法明奴受傷初癒下先列後備，領隊高普變陣安排韋拿杜姆靠前，可惜其後拿比基達受傷被迫再變陣。法明奴隨後在聯賽作客紐卡素亦缺陣，明晚仍未能趕及復出。

紅軍另一前鋒法明奴明晚同樣會缺陣。（Getty Images）

高普對記者表示，世上其中兩位最強前鋒缺陣，對球隊確實有影響，但若利物浦未能勝出，亦會以最風光的方式出局。

利物浦在首回合作客3球不敵巴塞隆拿，要反敗為勝入決賽實在困難，高普坦言是個巨大的挑戰：「我們不單要入球，還要阻止巴塞入球，這不太常發生。球隊會嘗試踢出100%水準，但也不代表會成功，只能夠一步一步來。最後10分鐘可以入3球，但若我們需要5球，情況就更難了。」

沙拿對紐卡素一役受傷經過（按圖放大）

高普在記者會上，仍然繼續讚揚巴塞隊長美斯是世上最佳球員。有記者問他上場完場後對美斯說了什麼，他笑言已記不起，可能是問他「你為何能做到這水平？」，總之利物浦假如要擊敗巴塞，必須交出完美表現才能成事。