【英超】利物浦爭冠無望？　球迷：亞軍都應該頒獎盃

最後一仗主場對狼隊，利物浦贏波仍要看曼城對白禮頓賽果，才可知道是否封王。 有「紅軍」球迷似是打定輸數，於網台「風煙」節目表示，希望就算利物浦得亞軍，賽會仍會頒發獎盃，「因為費格遜也沒得過這麼高分」。 這番言論卻得不到其他利迷支持，更有人直斥「瘋子」。

利物浦現時於聯賽榜37輪過後，以94分排第2，落後榜首曼城1分，最後一輪就算在主場贏狼隊，只要曼城作客白禮頓全取3分，紅軍仍是要屈居亞軍，更會成為聯賽最高分亞軍。

有名叫Cameron的球迷，打上英國網台talkSPORT節目，認為這個亞軍應該值得嘉許。他說：「這是個多麼緊湊的爭標戰，我覺得如果我們得亞軍也應該要得到獎盃。」

利物浦就算在煞科日贏波，取得97分仍有可能屈居曼城之下排第二，成為史上最高分亞軍。（Getty Images）

“I’m a Liverpool fan, we should get a trophy even for finishing second!” 🏆



“It doesn’t need to have a name, they should just give it to Liverpool.” 🔴



“Ferguson never got that many points.”#LFC fan tells @AndyGoldstein05 the club should get a trophy for second. pic.twitter.com/3Jmk17gmAv — talkSPORT (@talkSPORT) May 6, 2019

為什麼要頒獎盃呢？Cameron認為：「若我們得97分，這是個天文數字級的分數，就連費格遜（曼聯傳奇領隊）也沒有得到這麼多分。」

Cameron續道：「（英超爭標）對着用了那麼多錢的曼城，我們打入了歐聯4強，他們得到了什麼？我們贏了5屆歐聯，其他球隊呢？」主持人Andy Goldstein聽到此番言論，亦不禁掩面，並反問：「你是在惡作劇吧？其實你是愛華頓球迷吧？」

節目主持人Andy Goldstein聽到此番言論，亦不禁掩面。（網上截圖）

英國有利迷致電電台，倡議亞軍也應獲頒獎盃，表揚利物浦成為最高分亞軍佳績，言論令其他利迷尷尬。（Getty Images）

利迷直斥「瘋子」

其他利物浦球迷對Cameron的主張，似乎不太接受，有球迷在社交網站留言道：「作為利迷，這樣的球迷令我感到尷尬。」

亦有利迷感到憤怒：「這就是為什麼其他人都認為利物浦球迷難以忍受，認為9成利迷都是這樣的瘋子。」