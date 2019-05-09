【歐聯】普捷天奴領熱刺闖決賽激動落淚　「沒足球我不能活下去」

繼利物浦落後3球上演大逆轉晉級後，熱刺在歐聯4強次回合作客阿積士，半場在總比數同樣落後3球下，在下半場連入3球反勝，球會史上首度躋身歐聯決賽。熱刺主帥普捷天奴在賽後激動落淚，感激足球為他帶來的一切。

歐聯4強連續兩場出現反勝晉級，同樣由英超球隊笑到最後。熱刺在首回合主場落後一球的情況下作客阿姆斯特丹，在今仗僅5分鐘便再度失利，阿積士隊長迪歷特接應角球頭槌建功，加上薛耶治在35分鐘禁區內撞射入網，進一步拉開差距至3球。

在半場完結時，熱刺打入決賽似乎是「不可能的任務」，但盧卡斯莫拉在下半場劣勢下力挽狂瀾，改寫戰果。他先在55分鐘高速入楔，在禁區內快腳一射得手，僅4分鐘後，莫拉在禁區混戰中，冷靜地找到機會再建一功，追成2：2平手。及後，阿積士的薛耶治起腳中柱彈出，而盧卡斯莫拉在完場前最後一擊，接應迪利阿里助攻，再一次入楔快對手一步起腳破網，在補時6分鐘攻入關鍵一球，以作客入球優惠淘汰阿積士，球會史上首次躋身歐聯決賽。

盧卡斯莫拉在下半場大演帽子戲法，領球隊奇蹟反勝阿積士晉級。（路透社）

盧卡斯莫拉在補時階段的入球，使熱刺眾將一同瘋狂慶祝。（路透社）

熱刺主帥普捷天奴帶領球隊再一次在極刺激的比賽中晉級，該名阿根廷領隊亦感到激動萬分，完場後與隊長洛里斯相擁時不禁流下男兒淚。

普捷天奴稱麾下球員是「超級英雄」，並大讚球員的精湛表現，「我們在上半場製造不少機會，但不幸地被對手攻入兩球，使今仗形勢變得更艱鉅。不過，球員們在下半場表現超卓，他們未有一絲放棄的念頭，成就球隊在下半場反勝晉級，每一個落場的球員也是功不可沒，他們是『超級英雄』。在今季開季前，相信無人認為熱刺有能力走進歐聯決賽，但我們做到了，對我們而言是十分接近奇蹟，如果我們奪得歐聯錦標，加上新球場的落成，今季無疑是完美的球季。」

普捷天奴與隊友洛里斯相擁時一度激動落淚。（影片截圖）

普捷天奴接受賽後訪問再度落下喜悅的眼淚，感激足球為他帶來的一切，同時感謝球員多年來與他同行，「在這一刻，不同情緒湧上心頭，並不容易形容這感覺，經歷上輪對曼城及今仗亦能取勝，感覺十分奇妙。我要感謝一眾球迷，亦要感激足球帶給我的一切，如果沒有足球我便不能再生活下去。另外，一眾球員在過去5年不斷地付出努力，一同經歷不少難關，從他們身上我獲益良多，他們是我最佳的老師，我十分感恩能夠成為熱刺的領隊。」

普捷天奴帶領熱刺創下歷史，首度打入歐聯決賽。（路透社）

普捷天奴在賽後感激足球帶給他的一切，並向一眾球員致謝。（路透社）

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