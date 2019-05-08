【歐聯】鍾志光推測全中但不賭波　撐利物浦封王自稱「利迷迷」

利物浦在歐聯4強次回合絕地反擊，主場以4：0大破巴塞隆拿，兩回合以4：3反勝對手晉級決賽。賽後，網民發現香港體育評述員「鍾仔」鍾志光一個月前準確預測歐聯8強形勢以及利物浦在4強淘汰巴塞隆拿，紛紛讚嘆。 鍾志光接受《01體育》訪問時笑言當時的猜測較為大膽，但都有根有據，全部都經過分析。鍾志光曾在劇集中飾演「利記」一角，在這次預測中又全力支持利物浦，難道他是利物浦球迷？鍾仔表示他是「利迷迷」，因為他十分欣賞利物浦的球迷。

一個月前，歐聯8強抽籤後，「鍾仔」鍾志光為電視台拍攝短片，預測晉級隊伍以至終極冠軍。他估中了利物浦、巴塞隆拿、熱刺及阿積士打入4強，如今再中利物浦淘汰巴塞入決賽，命中率百分百，引來網民讚嘆！《01體育》今日下午聯絡到鍾志光，他笑言都有朋友知道這個預測，還問他有沒有贏很多錢，但鍾志光強調：「我不賭波的。」

按此看鍾志光今屆歐聯及歐霸8強預測

鍾志光在一個月前預測歐聯8強晉級形勢，暫時全部命中。（網上截圖）

有網民留言，如果讓鍾志光在4強首回合後再估，可能就不會再估落後0：3的利物浦晉級，但鍾志光表示在次回合賽前，他跟朋友表示紅軍仍有機會。鍾志光說：「我不會否定巴塞晉級的機會大得多，但我跟朋友說最緊要是頭20分鐘，利物浦入到波就有機會。先入到一球，巴塞就會開始亂。」

巴塞防守角球「老襯」失到0：4

在這場次回合，利物浦開波7分鐘開紀錄，巴塞陣腳未算大亂，但當韋拿杜姆在下半場初段連入兩球後，巴塞就開始亂了。79分鐘，利物浦更靠一個機警的角球拉開優勢到4：0。談到這個入球，鍾志光直指巴塞後防「老襯」，就算後退或者佈防都應該要望波。

看到利物浦入完一球又一球，由總比數扳平到領先，會不會很激動？鍾志光反而說：「愈看愈驚，很怕會輸一球。」幸好利物浦門將艾利臣比加保持清白之身，沒有失作客入球，利物浦得以4：0大勝，寫下一場史詩式的反勝。

鍾志光昨晚深夜看了利物浦對巴塞隆拿的比賽。（資料圖片）

今屆歐聯多強隊爆冷出局

鍾志光不但估利物浦會入歐聯決賽，還猜測阿積士亦有力晉級到最後；如今回望當日的推測，他說：「始終是一個月前，很多東西都比較大膽。」雖然推測大膽，但全部都根據他對每支球隊的認識，而且經過分析。鍾志光講到他看好阿積士淘汰祖雲達斯的原因，他說：「贏皇馬後，我對阿積士刮目相看，他們有波就攻，無波就守，而祖雲達斯就防線老化。」

對於估中熱刺在另一場8強淘汰曼城，鍾志光就解釋熱刺前鋒孫興慜當時狀態非常好，曼城的水平也不比熱刺高太多，加上今屆歐聯常見強隊爆冷下馬，所以就決定博一博估熱刺入4強。首回合輸0：1的熱刺將於香港時間今晚深夜作客阿積士踢次回合，鍾志光看好阿積士，但他指出熱刺反勝的關鍵以及阿積士的隱憂。

熱刺由孫興慜拍洛蘭迪攻堅

他表示首回合熱刺改變戰術後，多用高波聯繫中鋒洛蘭迪，頗有效用，形勢好轉，奈何洛蘭迪身邊欠缺支援，而今場有孫興慜復出，相信這對「一高一快」的組合會是熱刺反勝的關鍵。至於阿積士首回合下半場表現下滑，未及之前淘汰祖雲達斯亮眼，還看阿積士能否在次回合調整。

鍾志光在一個月前估阿積士及利物浦會師決賽，並大膽猜兩隊踢成2：2，而利物浦就以互射12碼贏波封王。他表示估2：2的比數，是因為這兩支球隊都崇尚進攻，應該會多入波，而他個人支持利物浦，所以還是撐紅軍贏歐聯。他認為阿積士的風格有個缺點，他們不太喜歡射波，而且受壓迫下發揮會下滑，而利物浦正是一支中場壓迫很強的球隊。

鍾志光在電視劇《三個女人一個因》內飾演利物浦忠實球迷令人印象難忘。（資料圖片）

十分欣賞利物浦球迷

鍾志光曾經在劇集中飾演「利記」，而在預測及訪問中都多次講到支持利物浦，難道他是利物浦球迷？鍾志光沒有掩飾他對利物浦的欣賞，「打出風格，令人欣賞」，但他解釋與其自稱「利迷」，倒不如說是「利迷迷」。他說：「很欣賞利物浦球迷，令人感動，他們真的會球隊一齊行。我是撐利迷。」

戰罷歐聯4強，接下來回師英超，但利物浦落後榜首曼城一分，爭標形勢被動，而鍾志光亦坦言利物浦英超奪冠的機會不大，還覺得最後一輪對狼隊都未必贏得到，「狼隊專食大隊」。鍾志光認為由聯賽收「咧」到歐聯決賽的半個月時間十分考驗領隊的功力，他說：「真的考教練，有半個月時間沒有比賽，要如何保持及提升狀態？」

此外，鍾志光覺得瑞士翼鋒梳頓沙基利有實力，但不知為何他在利物浦得不到公平的對待。鍾仔大讚沙基利「傳波毒」，他希望領隊高普可以好好善用沙基利。