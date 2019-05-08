【歐聯】勒邦占士16個感歎號贈利物浦　各大報章點評晏菲路奇蹟　

利物浦歐聯四強力克巴塞奇蹟出線，著名利迷勒邦占士（Lebron James）、禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki）紛紛在社交媒體報喜。 加歷查與加利尼維利這對名宿孖寶，再次互相取笑對方。首回合在魯營瘋狂慶祝的連尼加，大方盛讚利物浦表現。 西班牙和英國報章體育甚至頭版頭條均離不開這一戰，各報的標題可說見盡人情冷暖。

（Twitter@LeBron James）

「大帝」勒邦占士不止是利物浦球迷，更是球會小股東，他在Twitter發帖為利物浦送上掌聲和16個感歎號：「紅軍一個神奇的晚上，嘩！」

（Twitter@Caroline Wozniacki）

有「丹麥甜心」稱號的網球女將禾絲妮雅琪，也是體壇著名的紅軍球迷。她的留言：「嘩！無話可說的一場比賽。神奇！」原文也有15個感歎號。

（Twitter@James Corden）

名嘴James Corden形容：「難以置信。恭喜利物浦。沒有人能夠說他們不值得（入決賽）。很夢幻！」

（Twitter@Borussia Dortmund）

利物浦主帥高普曾執教的多蒙特，亦發帖支持紅軍。

曾效力紅軍的高治，開玩笑說質疑：「到底阿歷山大阿諾特幾多歲？」曲線讚揚小師弟表現出超越年齡的足球智慧。

他的帖文引來巴塞舊將法比加斯認真回答：「阿歷山大阿諾特，20歲。人們告訴我那是差劣防守，讓我告訴你，那純粹是智慧與視野。」

（Twitter@Luis Garcia）

曾先後效力巴塞和利物浦的西班牙球星路爾斯加西亞，也發帖撐紅軍：「年輕一代另一個值得紀念的晚上，我在場。」

即使效力年期不長，04/05歐聯四強加西亞為利物浦在晏菲路以「入球」擊退車路士晉級決賽，奠定英雄地位。

（Twitter@Jamie Carragher）

如此晚上，怎可缺少加歷查和加利尼維利一對活寶？

加歷查發文稱：「晏菲路歷來最偉大的晚上」後，再發另一帖「找尋」加利仔，「整晚也在嘗試尋找加利尼維利，讓他叫醒我，知道那並不是個夢。」

（Twitter@Jamie Carragher）

可是身為曼聯名宿的加利，又怎會如加歷查所願？

他在Twitter放上一張把手機轉用飛行模式的圖片，擺明車馬不想被加歷查找到，也不想看到網上排山倒海有關利物浦奇蹟晉身歐聯決賽的消息。

（Twitter@Gary Neville）

即使如此，有球迷引用加利仔亦說過的話堵住他，這名球迷在他的帖文下留言，分享一段標題為「加利尼維利說：利物浦應該忘記歐聯」的文章，非常搞笑。

（Instagram@Luis Suarez）

賽前兩名曾效力紅軍的巴塞舊將蘇亞雷斯和古天奴，在利物浦會徽前留影，「阿蘇」更宣稱自己在晏菲路入波不會慶祝，又在Instagram充滿自信地說：「回到這個給我很多愛的地方總是美好，永遠心存感激，我已準備好我的工作，達成夢想。」

（Instagram@Mo Salah）

未能落場的利物浦前鋒沙拿，身穿一件黑底白字寫上：「永不放棄（Never Give Up）」的T恤，極為搶眼。他發帖表明態度，完場後售賣這件Tee的品牌宣告貨品已售罄，認真誇張。

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