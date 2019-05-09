【歐聯】盧卡斯莫拉連中三元吐烏氣　艾歷臣：表現值得建造銅像

熱刺締造另一場「奇蹟反勝」，一人包辦3球的盧卡斯莫拉，在效力巴黎聖日耳門期間不受重用，但他在一夜之間成為熱刺球迷心目中的英雄。隊友艾歷臣更指要為盧卡斯莫拉建造一個銅像，紀念他在今仗的「瘋狂」表現。

盧卡斯莫拉（Lucas Moura）轉投熱刺前，在法國班霸巴黎聖日耳門效力6個球季，亦曾經是球隊必然正選，但當他的同鄉尼馬加盟後，莫拉在PSG的地位大受影響，並不受當時的領隊艾馬利重用，苦無出場機會的他只好離隊他投，結果在2018年1月加盟熱刺。

盧卡斯莫拉曾經是PSG的必然正選，但在尼馬加盟後不受重用。（Getty Images）

該名26歲的巴西球員，去季在熱刺亦未有太多披甲機會，不過今季哈利卡尼受傷及孫興慜出戰國家隊賽事，臨危受命的他取得了領隊普捷天奴的信任。盧卡斯莫拉以出色的表現證明自己的實力以及報答普捷天奴，在今季聯賽交出10個入球，而他在今仗對阿積士的連中三元，成為球隊首度打入歐聯決賽的功臣，更是一夜之間成為球迷的寵兒。

盧卡斯莫拉在今仗一吐烏氣，下半場連入3球領熱刺晉級。（路透社）

盧卡斯莫拉今季第2次大演帽子戲法，但相信今次連中三元對他及球隊同樣別具意義。該名巴西球員對賽後大呼難以置信，指今仗是他人生最佳一仗，「我對今場勝仗感到十分高興，我們全隊上下一直堅持信念，傾盡全力，並且做到了。雖然我在今仗攻入3球，但功勞必須歸於一眾隊友，這是全隊努力得來的成果。足球時常給予我們一些意想不到的場面，所以我們要好好享受這一刻，這是我職業生涯﹑甚至人生中最佳的一刻。」

盧卡斯莫拉今季第2次連中三元，但今場對他及球隊同樣意義重大。（路透社）

盧卡斯莫拉在補時階段攻入奠勝一球，成為球隊晉級功臣。（路透社）

熱刺中場大腦艾歷臣同樣對隊友的表現大為驚嘆，更指球隊應該為盧卡斯莫拉建造一個雕像，向他致意，「盧卡斯莫拉今仗獨取3個入球，與球隊的信念一同成為致勝關鍵，他在今季克服不少難關，在今仗帶領我們進入決賽，他的表現絕對值得樹立一個銅像為紀念。」