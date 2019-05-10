登上世界排名第一難，保持在「一姐」寶座上更難。 日本網球手大坂直美（Naomi Osaka）在昨日的馬德里公開賽8強爆冷不敵非種子球手芭蓮達賓錫（Belinda Bencic），賽後承認「一姐」壓力令她失準，無法冷靜地應戰。如果夏納（Simona Halep）贏得冠軍的話，她將會取代大坂直美升上世界排名第1。

在當地時間昨日（5月9日）的馬德里公開賽8強，世界排名第1的大坂直美面對瑞士球手芭蓮達賓錫，首盤先贏6：3，但她表現下滑，連輸兩盤2：6及5：7，結果以盤數1：2落敗，無緣4強，有機會失去「一姐」寶座。

大坂直美在馬德里網賽8強止步，或失「一姐」之位。（Getty Images）

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大坂直美賽後承認「一姐」壓力導致她輸波，她說：「人們告訴我，如果我打入4強的話，就可以保住世界排名第一，所以我很想做到。我真的很想，所以當我打比賽時，腦海中不停想着，這樣不是一件好事。」

大坂直美在今年1月贏得澳網後，首次升上世界排名第1。她續說：「我保持冷靜的時候，才能發揮出最佳水平，而今日（昨日）我的心情不平靜。這是我今次學到的最大教訓。」

芭蓮達賓錫在落後一盤之下，反勝晉級4強。（Getty Images）

芭蓮達賓錫入4強之後，會面對3號種子、羅馬尼亞球手夏納。在8強擊敗澳洲球手巴迪（Ashleigh Barty）的夏納現時世界排名第3，如果她贏得馬德里網賽冠軍，便可取代大坂直美，升上世界排名第1。

至於另一場4強會由史堤芬絲（Sloane Stephens）對貝頓絲（Kiki Bertens），其中荷蘭球手貝頓絲在8強以6：2及6：3輕取世界排名第2的姬維杜娃（Petra Kvitova）。