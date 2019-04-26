【網球】拿度贏波心情複雜　挫同鄉費拿晉級　或成兩人最後一戰

在西班牙兩位知名網球員，拿度與費拿在巴塞隆拿公開賽中正面交鋒，結果拿度以直落兩盤6：3淘汰同鄉晉級。 年屆37歲的費拿，即將在戰畢下月的馬德里大師賽後，高掛球拍。兩位西班牙球手在場外私交甚篤，拿度指今仗心情矛盾，為贏波感到高興，但亦對費拿的退役感不捨。

兩代的西班牙代表球手拿度與費拿（David Ferrer），在巴塞隆拿公開賽的16強碰頭，二人過去交手31次，拿度贏得其中25次，雙方對上一次交手在去年美網首圈，費拿當時因傷中途退賽。

拿度與費拿私交甚篤，賽後亦表示相當不捨。（美聯社）

拿度順利躋身巴塞隆拿公開賽8強，力爭個人第12次揚威巴塞隆拿。（Getty Images）

費拿早前宣布將在下月的馬德里大師賽後，正式高舉球拍，結束19年的職業生涯。換言之，今仗與拿度在巴塞隆拿賽碰頭，或成二人最後一次在場上對壘。

拿度雖然以連續兩盤6：3報捷，但接戰近2小時過程並非輕鬆，第二盤雙方互破發球局，37歲老將費拿多次面臨破發分仍奮力扳回劣勢，在最後一局他三度勇救「Match Point」，但始終未能阻止拿度獲勝。「泥地王」躋身8強後，將與史杜夫（Jan-Lennard Struff）爭奪4強席位。

年屆37歲的費拿與拿度力戰接近兩小時，結果以直落兩盤告負。（美聯社）

拿度以連續兩盤6：3擊敗同鄉費拿晉級8強。（美聯社）

拿度與費拿戰畢賽事後，二人在網前擁抱，在場的觀眾向該名老將報以掌聲，費拿亦向向觀眾揮手致謝。對於生涯最後一次在巴塞隆拿出戰，費拿指能夠與拿度在中央場交手已經無憾，「我在今仗傾盡所有與拿度交手，我十分高興可以在中央場完成今次賽事。」

End of an era... 🇪🇸😔@RafaelNadal brings David Ferrer's career at the Barcelona Open to a close with a 6-3 6-3 victory. #bcnopenbs pic.twitter.com/off9pyyirL — Tennis TV (@TennisTV) April 25, 2019

在場球迷完場後向費拿報以掌聲，使他相當動容。（美聯社）

拿度向巴塞隆拿第12冠進發

拿度晉級8強後，將繼續向他在巴塞隆拿賽的第12個錦標邁進。不過，「泥地王」對在今仗擊敗費拿感到十分矛盾：「我現時的心情有點複雜，一方面我當然為贏波晉級而高興；另一方面，我要與多年好友費拿在場上道別，這是頗為難過的一刻，但我也會支持他的退役決定，因為他可以好好享受網球以外的生活。」

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