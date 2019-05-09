【網球】費拿馬德里賽不敵薩維列夫　感動結束19年職業生涯

西班牙網球名將費拿（David Ferrer）早前宣布，今年的馬德里大師賽將會是他職業生涯最後一項賽事。 該名37歲的老將在次圈不敵賽事3號種子阿歷山大薩維列夫，正式結束19年的職業生涯。費拿在賽後亦十分享受網球的樂趣直至最後一刻。

費拿在早前宣布，戰畢馬德里大師賽（Mutua Madrid Open）便會正式掛拍，持外卡參賽的他在首圈與同鄉艾吉（Roberto Bautista Agut）力戰超過2個半小時，結果3盤力敵對手，晉級次圈。

費拿在次圈面對衛冕冠軍阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），結果以4：6及1：6直落兩盤不敵該名德國球手，次圈止步，同時為職業生涯劃上句號。

費拿不敵薩維列夫後，正式結束19年的職業生涯。（Getty Images）

薩維列夫在賽後表示費拿是網球壇其中一位受尊敬的球手。（Getty Images）

費拿19年的職業生涯中，他在早年與「四大天王」分庭抗禮，更曾一度攀上職業生涯最高排名的第3位。費拿曾經在2013年打入法網決賽，惜不敵拿度，使他生涯中未曾獲得任何大滿貫錦標。

費拿職業生涯唯一一次打入法網決賽，惜不敵拿度。（Getty Images）

賽會向費拿舉辦致敬儀式（按圖放大）

+ 3 + 2

費拿最後一仗在馬德里的球場上，在一眾家鄉球迷面前獻技，雖然遭薩維列夫直落兩盤擊敗，但依然受主場球迷喜愛，一眾球迷在完場後向費拿報以掌聲致敬，並不斷高呼他的小名：「Ferru！Ferru！Ferru！」。

在致敬儀式時，球場上掛起印上費拿肖像及寫上「Gracias Ferru Thank You」的巨型海報向他致意，西班牙球手盧比斯（Feliciano Lopez）等向他致送畫像，他的團隊把他高高拋起。

費拿與家人一同在場上出席致敬儀式。（Getty Images）

場上掛上兩幅費拿的大海報，向他致敬。（Getty Images）

賽後費拿與妻子及兒子一同在場上致詞，向在場球迷致謝，為他製造深刻的回憶，「今晚是令人難忘及充滿情緒，但與其他場上的回憶截然不同，我從未預料過有這種感受。即使明天不少觀眾要工作，但他們亦留在球場，靜待賽事結束，我感到十分溫暖，這種感覺我不會忘記。今場只是我生涯中其中一場敗仗，我在今天賽事只想好好享受，感受在網球場上的最後時光。」

衛冕冠軍阿歷山大薩維列夫擊敗費拿後，躋身第3圈。（Getty Images）

拿度在次圈擊敗對手，與迪亞科爭奪第4圈席位。（Getty Images）