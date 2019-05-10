時隔3年，費達拿的身影再度在紅土場上出現，該名37歲的網球名將與蒙菲斯力戰超過2小時，兩度從落敗邊緣逃出生天，結果僅勝蒙菲斯，晉級馬德里大師賽的8強。費達拿擊敗蒙菲斯後，取得職業生涯第1200場勝仗，成為公開賽年代第二多勝仗的球手。

費達拿在2016年為專注其他賽事，戰畢羅馬大師賽後，一直未有在泥地場亮相。時隔3年後，費達拿宣布今年再戰紅土場，並以今年的馬德里大師賽作為復出泥地的首戰。該名37歲的瑞士球手，在首圈輪空後，次圈直落兩盤輕取加斯基特（Richard Gasquet），在第3圈與另一法國球手蒙菲斯（Gael Monflis）碰頭。

費達拿重返紅土場後，在馬德里大師賽打入8強階段。（Getty Images）

費達拿在首盤一帆風順，連取6局，贈予蒙菲斯一盤「Bagel Set」，但往後的戰情並非首盤般順利，蒙菲斯以6：4扳回一城，需要進入決勝盤分勝負。二人在最後一盤各破對方一次發球局，但費達拿在進入「Tie-Break」前的一個發球局，兩度面對「Match Point」，幸好他化解危機，結果以細分7：3贏得「Tie-Break」，力戰兩小時，有驚無險地晉級8強。

費達拿面對兩個Match Point都能化解，結果贏波晉級。（Getty Images）

費達拿與蒙菲斯力戰超過2小時，救了兩個決勝分力克蒙菲斯晉級。（Getty Images）

費達拿今場幾經辛苦下擊敗蒙菲斯，在8強將惡鬥「泥地王子」添姆，爭奪準決賽席位。費達拿上一次在16年的羅馬大師賽中，正正在16強不敵添姆出局，而該名奧地利球手在今年的印第安韋爾斯賽決賽，亦曾擊敗費達拿。二人多年後再度在紅土場上交手，成為不少球迷的焦點所在。

添姆將在馬德里賽8強再鬥費達拿。（Getty Images）

曾經在馬德里三度封王的費達拿，指自己在泥地場久疏戰陣，但他仍然充滿信心，「不少球手亦知道我在近年未有參與泥地賽，但我並非傷癒，我也曾經在馬德里奪標，這並不會減低我對其他球手的威脅，所以我相信其他球手亦不敢低估我。」

費達拿力戰蒙菲斯的激烈戰況（按圖放大）

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另外，費達拿自1998年起開始他的職業生涯，至今21年終累積生涯第1200場勝仗，使他成為公開賽年代中，第2位球手贏波場數突破1200大關，僅次於首位的美國名宿干納斯（Jimmy Connors），相隔74場，相信費達拿有能力衝擊打破這紀錄。

費達拿晉級8強外，同時取得職業生涯第1200場勝仗。（Getty Images）

皇馬球員卻奧斯同樣是座上客。（Getty Images）

馬德里大師賽男單焦點戰果（按圖放大）