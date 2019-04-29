被譽為「泥地王子」的添姆，在巴塞隆拿公開賽決賽直落兩盤擊敗麥維迪夫，奪得今年個人第2項冠軍。添姆在4強力挫「泥地王」拿度，他直言在今項賽事捧走錦標，意義重大。

奧地利球手添姆（Dominic Thiem）在巴塞隆拿公開賽中，與拿度在準決賽正面交鋒，但該名25歲的球手直落兩盤淘汰「泥地王」，取得與拿度交手以來的第4場勝仗，亦使拿度首度於巴塞隆拿賽的4強落敗，無緣奪得個人第12冠。

添姆淘汰拿度躋身決賽，他表示能夠在泥地賽上擊敗最偉大的球手，對他而言有深厚的意義，並對自己的表現感到自豪。

添姆直落兩盤擊敗麥維迪夫，奪得今年巴塞隆拿賽冠軍。（Getty Images）

添姆在2017年打入決賽但不敵拿度，相隔兩年終嘗冠軍滋味。（Getty Images）

添姆在決賽與俄羅斯的麥維迪夫爭奪冠軍，該名俄羅斯球手生涯首度躋身泥地賽決賽。添姆在職業生涯第20次打入決賽，其中16次亦於泥地賽，經驗上較麥維迪夫勝一籌。

添姆在首盤初局較為慢熱，個人首個發球局便被麥維迪夫破發，一度落0：3，該名奧地利球手在及後逐漸入局，連破麥維迪夫兩個發球局，並6：4先贏一盤。添姆在第二盤未受任何壓力，悉數打破對手的發球局，送對手一盤「Bagel Set」，直落兩盤奪冠，奪得職業生涯第9項泥地賽冠軍。

添姆生涯第9次在泥地賽事奪冠。（Getty Images）

添姆繼今年在印第安韋爾斯贏得個人首項大師賽錦標後，首度揚威巴塞隆拿，奪得今年第2項冠軍，並阻止拿度在巴塞隆拿12度稱霸，成為15年來第4位巴塞捧盃的球手使添姆的奪冠更添意義。

該名25歲的球手亦希望延續氣勢及後舉行的馬德里大師賽，「在巴塞隆拿賽奪冠對我是意義重大，因為這是個傳統及特別的賽事，多年來只有強頑的球手才可奪冠，擊敗11屆冠軍拿度亦使今次賽事更特別。馬德里對我是個與別不同的地方，是我初執網球拍的地方，所以今項錦標能為即將舉行馬德里大師賽增添不少信心。」

添姆在上圈擊敗「泥地王」拿度躋身決賽，使他今次奪冠更具意義。（Getty Images）

麥維迪夫職業生涯首度打入泥地賽事決賽，可惜在最後一盤慘吞添姆6蛋告負。（Getty Images）

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