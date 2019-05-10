【排球埠際賽】港隊首日報捷　男子隊反勝廣東

由一眾香港學界排球運動員所組成的香港埠際隊，今日出發澳門進行學界埠際排球比賽首日賽事（10日），香港男女子隊雙雙取得首勝。女子隊直落3局輕取澳門；而男子隊則在先輸一局的情況下，連奪三局反勝廣東。

港隊今日早上便出發往澳門，抵達後便馬不停蹄往比賽場地（澳門浸信中學、中葡職業技術學校）進行賽前訓練，準備傍晚舉行的首日賽事。

香港男子隊有多名學界健將在陣，包括今年排球精英賽MVP，就讀拔萃男書院的二傳手李文謙。然而今場比賽港隊入局慢，令對手廣東隊有機可乘，先取一局25：23。其後港隊慢慢站穩陣腳，既能抵禦到對手大槌的攻擊，又能頻頻攔網得分，最終連取三局25：23、26：24及25：18，局數3：1反勝廣東。

港隊今日早早出發至澳門，捉緊訓練時間。（受訪者提供）

香港男子隊在先落後一局的情況下，驚險反勝廣東隊。（受訪者提供）

港隊男子隊教練周國傑表示港隊需要改善入局慢的問題，「今場對手攻擊力強橫，而我們入局又慢，故被對手成功贏得第一局。還幸我們之後三局都能夠作出調節，打回自己節奏後比賽便變得易打。」男子隊周六將對陣福建。

至於香港女子隊則以直落三局25：10、25：21、25：14，擊敗澳門旗開得勝，周六將惡鬥上屆冠軍福建。