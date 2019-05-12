【排球埠際賽】汗與淚交織的生死戰　港隊女排反勝福建誓爭冠

港隊女排赴澳門出戰學界埠際排球賽第二輪賽事，再寫傳奇，她們先輸兩局下，絕地反勝福建局數3：2，只要周日擊敗廣東，便能重奪埠際賽冠軍。 香港01記者徐焌然 澳門直擊

港隊入局慢，首局顯然不在狀態，加上對手福建運用身高優勢，頻頻得分；福建首局「由頭帶到尾」，以25：19先勝。第二局福建繼續領先，打至24：21以為勝利在望，但港隊憑不屈意志連取3分，將比賽帶入「刁時」；雙方四度「刁時」，惜港隊主攻手林芷靖將球打出界，以27：29僅敗。

拿下決勝局後，港隊有幾名隊員更加即場落淚。（徐焌然攝）

猶幸港隊未因落後局數0：2而喪失士氣，更展現「打不死」精神。第三局港隊一度落後14：20，但她們於劣勢從後趕上，打出一段6：0攻勢，最終更以25：23反勝。重振士氣的港隊愈打愈順，再贏一局25：19，局數追成2：2。

來到決勝局，港隊與福建再次打至「刁時」，其中一次判決最為關鍵。當時福建領先17：16，只需多1分便擊敗港隊。經過連番來回球後，港隊扣球出界，主裁判示意福建隊未有觸球。當福建隊熱烈慶祝之際，第二裁判卻向主裁判示意福建觸球出界。兩名裁判溝通後，最終主裁判改判福建觸球出界，港隊因此追平，死裏逃生。其後港隊愈戰愈強，李詠彤一記攔網，為港隊鎖定20：18的戰果。落後兩局之下絕地反勝，一班小妮子欣喜若狂，教練張秋玲老師更激動落淚。

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教練張秋玲於場邊相當緊張，賽後更激動落淚。（徐焌然攝）

賽前Miss張要求全隊要有「面對困難的準備」以及「具備爭勝的決心」，今場港隊一一做到，「就算先失兩局，我們都能夠堅持到底，今場勝仗是她們憑着堅持而取得的」。Miss張亦為自己賽後激動落淚而解釋：「帶隊打五局實在太辛苦，我非常欣賞一班隊員堅毅不屈，從來沒有放棄比賽。由防守開始，把握一球一球機會，最終成功反勝。」激動過，感動過，相信Miss張將會銘記這場難得的勝仗。

現時港隊男女排均兩戰全勝，有望齊齊奪冠。（徐焌然攝）

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外號「咸魚」的李詠彤今場表現突出，她賽後表示從來沒有想過放棄，並大讚隊友：「即使先失兩局，但我深信一日場波未完結，我們仍有機會贏。每名球員都付出了200分的努力，因為我們賽前都知道今仗是最難打的一仗，這場勝利是靠我們捱回來的。」

李詠彤助攻助守，作出多次關鍵攔網，絕對稱得上為今場港隊MVP。（徐焌然攝）

至於港隊明日比賽對手廣東隊，與東道主澳門苦戰五局。她們先輸兩局，第三、四局以25：23及25：16追成2：2平手，可惜決勝局以7：15落敗，功虧一簣。。