【排球埠際賽】香港男子隊直落三局輕取福建　明惡鬥澳門爭冠軍

學界埠際排球比賽今日（11日）於澳門中葡職業技術學校進行第二輪賽事，昨日反勝廣東的香港男子隊士氣高昂，次日對陣福建。港隊直落三局輕取福建，明日將與同樣兩戰全勝的澳門進行最後一戰，力爭衛冕埠際賽冠軍。

港隊在今仗迎戰福建，港隊主教練倪震權賽前明言今場對手實力較弱，並以輪換予更多球員上陣，獲取經驗。結果，港隊亦不負眾望，以直落三局25：5、25：4、25：9輕取福建，取得兩連勝。

港隊今仗贏得輕鬆，限制對手每局得分不過10分。（徐焌然攝）

鄭旨睿今場頻頻得分，更多次發球直接得分。（徐焌然攝）

雖然大勝一場，但倪sir認為港隊入局慢的問題依然存在，「賽前我都有給予壓力他們，要他們打出自己質素，主動進攻。全隊第一局明顯未入局，所以並未能做到我所要求，及後第二三局發揮則不錯。」

帶傷上陣的港隊快攻手鄭旨睿，在今場表現搶眼，頻頻得分，他在賽後膝部需要敷冰，但相信不會影響明日與澳門一戰。該名就讀鄧鏡波學校的中六生表示，相當享受與一班隊友共同作戰，「畢竟我們都屬於同一年齡層，不存在溝通問題，我享受與他們一起比賽、訓練，以及生活。」

香港道教聯合會圓玄學院第二中學排球隊主力李振霆今仗正選上陣。（徐焌然攝）

明日將與同樣兩戰全勝的澳門進行「生死戰」，決定冠軍誰屬。澳門今場與廣東鬥得激烈，雙方打足五局，更加三度戰至「刁時」，澳門最終以3：2力克廣東。倪sir表示球隊已有部署，「我們發球要針對澳門隊兩個主攻手，而接發球亦有針對性。」