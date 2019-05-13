【荷甲】尹佩斯飛燕諾主場最終戰惜敗　阿積士距錦標僅一步之遙

荷蘭一代前鋒尹佩斯，最後一場主場賽事以隊長身份帶領飛燕諾出戰，但未能取勝，在主場以兩球淨負於海牙。尹佩斯在完場前被換出，接受在場球迷的掌聲致敬。 另外，在歐聯4強「奇情」出局的阿積士，在主場出戰倒數第二輪聯賽，結果以4：1反勝烏德勒支，加上燕豪芬1球不敵阿爾克馬爾，使阿積士第26次贏得聯賽錦標的機會高唱入雲。

荷甲聯賽只剩最後兩輪，意味尹佩斯（Robin Van Persie）的足球生涯亦踏入最後倒數兩場。尹佩斯今仗復任正選，以隊長身份最後一次在飛燕諾主場球迷面前獻技，領軍迎戰海牙。可惜，尹佩斯未能以入球及勝仗告別主場球迷，被海牙在上﹑下半場各入一球，以0：2不敵對手。第4位的阿爾克馬爾4分落後飛燕諾，所以飛燕諾無論如何亦能以聯賽第3位完成賽事。

主場球迷掛上向尹佩斯的致敬海報。（Twitter截圖）

Robin van Persie received a guard of honour as he was subbed off in his last ever game! 👏👏 pic.twitter.com/Ev1XLPO1M8 — Soccer AM (@SoccerAM) May 12, 2019

尹佩斯的最後一場主場賽事，兩名子女亦穿起印有「以你為榮，父親」（Proud of You Daddy）的飛燕諾球衣，與父親一同步入球場，而主場球迷亦準備了巨型橫額，印上尹佩斯的樣貌及「永恒的傳奇」（Legends are forever）的字句，向該名荷蘭一代鋒將致敬。尹佩斯今仗戰至93分鐘被調離場，最後一次接受主場球迷的歡呼聲。完場後，尹佩斯在家人及主帥雲邦賀斯的陪同下，繞場一周，向主場球迷告別。

尹佩斯子女穿上父親的特別版球衣，同向尹佩斯致敬。（Twitter截圖）

曾效力阿仙奴及曼聯的尹佩斯，在去年10月宣布戰畢今季後掛靴，而他在今季依然對球隊貢獻良多，至今攻入16個聯賽入球，更曾經大演帽子戲法，力證寶刀未老。

早在去年10月公布退役的尹佩斯，將在下輪作客幸運薛達（Fortuna Sittard）的最後一戰後，正式結束18年的球員生涯。尹佩斯經過7個月的沉澱後，對掛靴已作好心理準備，「慶幸我早在去年10月決定退役，如果我在完季前數周匆匆決定掛靴的話，我在短時間內必定未能平復心情，現時我已對退役有充足的心理準備。」

尹佩斯與兩位子女一同步入球場。（Twitter截圖）

尹佩斯與主帥雲邦賀斯相擁，向該名一代荷蘭鋒將致敬。（Twitter截圖）

另外，阿積士收拾心情後，在聯賽迎戰烏德勒支，雖然在開賽僅1分鐘便告失守，但阿積士未有因此自亂陣腳，亨特拉爾在14分鐘追平後，雲迪碧克（Donny Van De Beek）在完半場前攻入超前一球，泰迪治在下半場攻入兩球下，鎖定勝局，結果以4：1反勝烏德勒支。

另一隊爭標份子燕豪芬，在今輪賽事不敵阿爾克馬爾，全失3分阿積士在得失球差上有14球的優勢，使他們即使下仗落敗，亦大有機會第26次高舉荷甲錦標。

泰迪治在下半場連入兩球，為阿積士鎖定勝局。（Getty Images）