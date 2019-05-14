【荷甲】迪莊告別阿積士　與球迷合唱打氣曲　誓取雙冠報答支持

阿積士今季表現突出，雖然在歐聯4強失望出局，但他們在倒數第二輪聯賽反勝烏德勒支後，奪冠機會高唱入雲。 今季在阿積士大放異彩的法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）來季將轉投巴塞隆拿，戰畢最後一場主場賽事後，不少球迷在主場外等候包括迪莊在內的阿積士球員，順道歡送該名22歲的球員。

雖然阿積士在歐聯4強次回合，在主場被熱刺反勝出局，但亦力證該支「青春班」為骨幹球隊的實力。現年22歲的法蘭基迪莊更是今季隊中不可或缺的主力，在中場助攻助守，支撐起阿積士的中場線，在歐聯數仗亦踢出高水平，助球隊過關斬將。

尤其是他在對皇馬的歐聯一仗，更盡展其腳下功夫及閱讀球賽能力，他一人搶去對手皮球後，再擺脫莫迪歷，然後快放長驅直進，在歐聯舞台上盡顯身價。

迪莊在歐聯的表現突出，尤其是在對皇馬一仗，成為球隊的晉級功臣。（Getty Images）

西甲勁旅巴塞隆拿早前相中法蘭基迪莊，而他以7500萬歐元的轉會費，將在今夏加盟巴塞。即使來季離隊，但法蘭基迪莊依然傾盡全力，為阿積士在今季打拚。迪莊在今季聯賽僅3仗缺陣，交出4個入球及3個助攻。他在歐聯更為重要，除了對拜仁的分組賽因傷避戰外，在其餘11場賽事僅缺陣4分鐘。

法蘭基迪莊在鬥烏德勒支的聯賽中，最後一場在告魯夫球場披甲。（Getty Images）

阿積士反勝烏德勒支後，提早在主場慶祝。（Twitter截圖）

阿積士在今季聯賽最後一場主場賽事，以4：1反勝烏德勒支，而競爭對手燕豪芬在今輪全失3分，在得失球差遙遙領先燕豪芬14球，使阿積士奪冠機會大增，加上早前奪得的荷蘭盃錦標，大有機會成為「雙冠王」。

今仗亦是迪莊離開阿積士前的最後一場主場賽事，而他在開賽前在主場告魯夫球場（前稱阿姆斯特丹球場）中，以一道文裝留影，紀念在阿積士的4年時光。

法蘭基迪莊與薛耶治（右一）等人一同慶祝。（Twitter截圖）

阿積士在官方Twitter中發文，歡送離隊在即的迪莊。（Twitter截圖）

迪莊在最後一場前，以文裝一道拍照留念。（Twitter截圖）

戰畢今場後，不少阿積士球迷在告魯夫球場（前稱阿姆斯特丹球場）外聚集。法蘭基迪莊與女友一同離開球場時，他的女友亦被大批聚集的球迷嚇到。迪莊上前向一眾球迷揮手示意，而阿積士球迷隨即唱起歌曲，而迪莊亦與球迷們合唱，可見球迷們對該名22歲中場的愛戴。