【行山】麥理浩徑40周年　前漁護署助理署長王福義細數開路功臣

今年是香港最長行山徑麥理浩徑啟用40周年。 為何政府會設立這條行山徑？是否時任港督麥理浩下令？ 前漁護署助理署長王福義在1978年加入該署，最初擔任林務主任，見證麥理浩徑成立。他向《01體育》記者講述設立麥徑的背景及經過。

在香港郊野百廢待興的歲月，王福義加入漁護署（當時稱漁農處），擔任林務主任，參與劃定郊野公園及郊遊設施。他表示當年沒有直接跟進麥理浩徑的規劃，但了解負責同事的工作。他指出設立麥徑並非港督麥理浩的命令，而是漁護署內部的想法。王福義記得，另一名本身為園境設計師的林務主任莫素珊是麥徑的主要設計者，還有希活等同事協助，他們大多從英國來港。

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在1978年到1984年於漁護署工作的莫素珊（左）是麥理浩徑的設計者。（由受訪者提供）

王福義（中）年輕時與蔡文斌（左）及希活（右）兩位漁護署同僚合照。（由受訪者提供）

王福義說：「當時大家想，差不多劃完郊野公園，不如做一些紀念性的事，主要想慶祝完成郊野公園的劃定，並多謝港督麥理浩對郊野公園的支持。」《郊野公園條例》在1976年生效，之後漁護署開始劃定，至1979年中下旬完成21個郊野公園的劃定，而麥徑就在當年10月26日啟用。王福義續解釋：「麥理浩立法，出政策又出錢去支持郊野公園，給我們很多錢去做。以前戴麟趾不太積極，不是他不肯，是他那時社會一團糟，有動亂。」

高級技術主任蔡文斌負責製地圖

除了莫素珊及希活等負責規劃路線設施的林務主任，王福義還提起兩名有份協助建立麥理浩徑的同事，但如今各散東西了。這名前漁護署助理署長說：「麥徑路上要有指示及地圖。麥徑的地圖就由蔡文斌先生負責。他是高級技術主任，由他領導的小組負責畫製圖。他現在去了美國，而莫素珊則在新西蘭。」

王福義（左）一直有跟希活保持聯絡，兩人近年曾經見面。（由受訪者提供）

王福義表示這個麥理浩徑的標誌是「行到近山頂的位置休息，眼望遠方看前路」。（顏銘輝攝）

標誌棄用麥理浩形象

王福義之後講到麥理浩徑標誌的設計者、已故香港雕塑家唐景森，「他很叻，郊野公園的設計大多出自他的手筆。」但王福義表示現時的版本並非唐景森的最初想法，「開頭打算用麥理浩，不過我們覺得用『鬼佬』不好，於是就找個中國人的身影，這是個年輕人。這個姿勢是行到近山頂的位置休息，眼望遠方看前路。我們就覺得這個標誌幾好。」王福義還大讚一班在郊野公園前線修築設施的工友，指他們才是建立麥徑的最大功臣。

在麥理浩徑的標距柱上，都有這個標誌。（顏銘輝攝）

麥徑證明郊野公園連綿不盡

麥理浩徑東起西貢的北潭涌，西至屯門，全長100公里，橫跨西貢東、西貢西、馬鞍山、獅子山、金山、城門、大帽山及大欖郊野公園。王福義表示麥徑正好展現郊野公園的連續性，他說：「證明香港的郊野公園不是孤立的，之間是有聯繫。你由西貢去到屯門都不需要離開郊野公園範圍，這個connectivity（連續性）十分重要。」

王福義續表示，郊野公園連綿不盡，有助保護生態，他說：「對於所有動植物來說，如果保護區面積夠大，還能夠相通的話，比孤立的更好，如果周圍都被都市包圍的話，資源有限。面積愈大，愈有聯繫的話，走廊愈闊，對動植物的遷徙有更大幫助。」此外，在《郊野30年》一書中提到，修建麥理浩徑除了可推廣越野遠足外，還藉此突顯香港佔地甚廣的保護區。

麥理浩徑第1段，由浪茄上西灣山的路上。（顏銘輝攝）

在麥徑第5段上有不少軍事遺蹟，例如圖中的軍事座標。（顏銘輝攝）

你要防什麼？防大陸，還是日本仔？其實防到什麼？防偷渡嗎？也根本不是……我覺得這是無稽之談。 前漁護署助理署長王福義

《維基百科》的麥理浩徑介紹指，此徑乃麥理浩下令英軍開闢，初期主要用作訓練英軍。得悉這段簡介後，王福義的反應很大，他說：「當然不是！當時行山多數是中國人，只是最初毅行者有些啹喀兵參加。」他強調設立麥理浩徑是漁護署內部的想法，而且麥徑並非新路，不用另外開闢，只是將村路及馬路接駁在一起。當時郊野公園的人員為山徑除雜草，加以修葺，並開闢郊遊地點，設立地圖路標及指示牌，就將那些散落郊野的村路及山路變成一條連綿100公里的麥徑。

麥徑具軍事用途屬無稽之談

《維基百科》之後還寫，有人推測麥理浩徑是一條軍事防線，連結新界及九龍各制高點，因為英國憂慮香港前途。王福義得聞後啞然失笑，他說：「你要防什麼？防大陸，還是日本仔？其實防到什麼？防偷渡嗎？也根本不是。香港那個年代最主要是防偷渡，而偷渡就不是在那個位置。我覺得這是無稽之談。」

雖然麥徑中段經過二戰期間的醉酒灣防線，有不少二戰時代遺留下來的軍事建築，例如碉堡及戰壕，但王福義再次用「無稽之談」來形容麥徑具軍事用途的說法。他續說：「你想一想，麥理浩徑是沒有駐兵的，也沒有堡壘，又無險可守，有些路段有的不經最高的山頂，很多時都在山腰過，連北邊都看不到。你是防北，還是防南，抑或是防海？根本是無稽之談！」

王福義表示麥理浩徑有軍事用途的說法是無稽之談。（顏銘輝攝）

今年是麥理浩徑啟用40周年，《01體育》將會以一系列的報道及活動，去追尋這條全港最長行山徑的故事，讓市民了解麥徑的風光與歷史，回顧在這條100公里山徑上發生過人和事。

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