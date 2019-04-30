【亞協盃】傑志明撼航源爭響勝鼓　華杜斯：免遭淘汰的最後機會

今季由亞冠盃降格出戰亞協盃的傑志，分組賽首兩輪均落敗，創下隊史在亞協盃的最差開局戰績。「藍鳥」周三（5月1日）晚迎戰航源FC，為保出線希望誓全力爭勝，主教練朱志光明言，更要為香港爭取更多亞洲足協屬會積分而努力。

第二度參加亞協盃的台灣代表航源，去仗兩度攻破和富大埔大門，傑志主教練朱志光因而未敢輕敵，「不可再用過往對台灣球隊的印象去形容航源，台灣聯賽及實力都在進步中，航源個別海地外援能力很高，加上右翼韓援朱益成，初步分析體能及踢法均不俗，絕不易應付。」

本港近期天氣不穩，預計明日亦有驟雨及狂風雷暴，朱志光指球員早已雨戰的心理準備，並於防守上作出部署，「預料對方會踢得較直接，所以有準備正面迎高波的情況，希望球員搶第二點時，要更有效率。」

傑志今午於石門進行賽前最後一課操練，在盧卡斯缺陣下，預料佐迪會以前鋒身份披甲。（傑志提供）

傑志最後一課操練情況（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

華杜斯：餘下4仗全勝方能晉級

「藍鳥」目前仍受傷兵問題困擾，中鋒盧卡斯及後衛列斯奧明日未能披甲，朱志光稱：「想盡可能地讓年青球員上陣，但始終是主場比賽，希望仍可掌握主動權，會讓更多對抗性強的球員出場。」亞協盃改制後，東亞區組內有實力較突出的朝鮮球隊，加上作客朝鮮的困境，朱志光認為傑志在連敗兩戰下，要爭取唯一的出線資格，機會較微，但目前未言放棄，「希望為香港爭取更多亞洲足協屬會積分，這亦是傑志過往一直努力做的事，遺憾今年遇上傷患及停賽影響，但仍會盡力爭取出線。」

若今晚另一場分組賽，大埔或4.25其中一支球隊取勝，將會手握9分，現時兩戰僅得0分的傑志，如明日再失分，猶如直接宣布出局。出席賽前記者會的傑志中場華杜斯，就認為代表球隊餘下賽事沒有太多選擇，若要晉級，必須餘下4場全勝。這名匈牙利國腳道：「明天是我們的出線的最後機會，希望不會太遲。贏一場已很困難，何況是4場，但球隊有面對逆境的經驗，只要踢出屬於傑志的風格，一定能成功。」

華杜斯明顯對兩戰0分的戰績不滿，他認為球隊沒有後退的空間，揚言希望餘下4場全勝。（袁志浩攝）

航源料擺強陣對攻 主帥：今仗要取回失去的分數

至於航源同樣身陷出局邊緣，主教練陳永盛認為此仗對兩隊重要性均等，縱使面對作客環境等種種因素，依然會擺出強陣主攻。預計上場對大埔交出1入球1助攻的海地國腳班奇，繼續率領前線進襲，「過去兩周的賽事，我們都很有機會取得分數，但最終事與願違，所以今場為了往後的比賽着想，必定要抓緊機會。」

陳永盛又讚揚傑志擅出保持控球及團體合作，當中特別留意3位球員，相信會針對性安排戰術，「費蘭度是位很強的左翼，他能控球、盤球及傳球，總是很有威脅；而32號（華杜斯）亦能控制中場位置，加上3號（丹尼）是位助攻能力很強的左閘，我們都會多加注意。」

航源主帥陳永盛(右)跟朱志光先禮後兵，但明日為求取勝定必搶攻，望作客仍能搶分。（袁志浩攝）

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