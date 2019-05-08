【港足日與夜・李文恩1】押上理文之名　交重學費卻未言棄

許多球迷看到「老細足球」當中弊端－－有些球隊老闆投資不長遠、也有人過於干涉球隊行軍排陣，然而香港的現實就是沒有「老細」，難有足球；「老細」若有心、又願長遠投資，更是福音。 「有些言論說我不懂搞波，」理文足球會會長李文恩在辦公室與《香港01》記者對談，說着投資理文足球隊3季以來的經歷，「我沒想過放棄，理文是一個長遠的計劃。」放在桌上的，是球隊創辦以來首個錦標－－菁英盃。 攝影：羅君豪

理文今季聯賽戰績難言令人滿意，最後獲得菁英盃，總算劃上圓滿句號；錦標之外，最令人印象深刻的，是季初提出「入選港隊獎金」，整季下來，理文球員無論入選香港成年代表隊、B隊或梯隊，都有5000港元獎金，不算多，卻反映背後投資者的用心。事實上，理文足球會會長李文恩小時候常到香港大球場睇波，最記得「矮腳虎」史賓沙；從「五一九之役」、2015年的「中港大戰」到今年在蒙古的U23亞洲錦標賽外圍賽，他即使未能到場都會收看直播，或至少會留意賽果，絕對是忠實球迷，投資足球也從心出發：「作為香港人，希望可以為香港做一些事，我喜歡足球，為何不投資足球？」

理文今季低開高收，以一個菁英盃為球季劃上句號，總算成功。（羅君豪攝）

希望尋回記憶中的快樂足球 理念源自流浪

李文恩坦言90年代末娛樂多了，「扯走很多客，沒辦法」，現今球市雖不算太差，但絕對比不起Norman兒時的興旺，為何仍願每季豪花8位數投資？他笑笑，直言：「香港很多事都無幾十年前這麼風光，沒理由不搞吧！這些事仍存在的，香港電影也沒有幾十年前輝煌，難道不拍嗎？這不是原因。」他說，只想為香港做一些事，他記憶中的足球能為人們帶來快樂，「足球仍是一種娛樂，希望做好一點，大家看我們踢波是開心的。」

李文恩投資足球已遠不止3個球季，他少時已認識流浪足球會會長莫耀強，自有工作能力開始就贊助流浪，「由04年開始，銀碼有時多有時少。」儘管他當時從不涉足球隊管理，但眼見當時的流浪出產了陳偉豪、盧均宜、林嘉緯等本地球星，莫耀強的理念對他日後搞波，影響深遠：「最記得偉豪，他跟了流浪幾年才上山⋯⋯莫先生的理念影響了我，搞波，未必夠班霸爭，因為好球員會有人搶，你出十萬、他出十五萬，為何要跟人搶？為何不找有潛質的本地球員，多給他機會上陣？說到尾，所謂青訓，就是要讓年輕人出場。」

李文恩80年代開始已留意本地足球，長大後有了經濟能力，就開始贊助本地足球，至今已15年。（羅君豪攝）

用理文這個名，就是想給自己一個壓力，不要搞衰。 理文足球會會長 李文恩

搞波首兩季「交很多學費」 以理文之名給自己壓力

到3年前，李文恩開始以理文名義籌辦球隊，首季雖是「理文流浪」的名義，但其實已幾乎由Norman全權負責，一季後再正式獨立成軍。當然，搞波不是《Football Manager》，不是花了時間、金錢、用心，就必然有收穫，李文恩坦言首兩個球季遇上不少打擊：「很多事交了很多學費，惟有經一事長一智，交得最多學費，是選人方面、每一方面也有⋯⋯就像剛做生意不懂做，又蝕本又無客，有點像那種感覺。」「蝕本」、「無客」兩季半，很多人會選擇止蝕離場，身為理文化工首席執行官的李文恩，卻沒有為自己留後路：「沒想過要放棄！我會為球隊掛上理文的名字，也是一個挑戰，若踢得太差，會影響到公司，香港足球雖然不算太多人關注，但一些（商界）前輩若看報紙見到理文又輸波，也會有微言。用理文這個名，就是想給自己一個壓力，不要搞衰。」

交過許多「學費」，理文今季初大刀闊斧更換幕後班底，領隊馮嘉奇等悉數離開，換上闊別香港頂級聯賽多年的陳曉明任主教練，再增加班費，簽入多名本地年輕球員，目標定在聯賽三甲，未料2018年從8月到12年期間只贏過一場，每一場比數，Norman都清楚記得，對他而言最大打擊的是第3輪聯賽淨吞飛馬4蛋，「第一場對傑志輸0：2、第二場對元朗也是0：2，元朗那一場只是欠缺機會；對傑志輸也沒關係，他們是班霸……對飛馬本以為會贏，但結果很差！那時輸完波，我呆了，不斷回想全場的情景，不停去想為何會輸⋯⋯」

李文恩以家族事業「理文」為球隊名稱，希望推動自己做得更好。（羅君豪攝）

曾遭批評不懂搞波 季中及時求變

今季很長時間，理文都在護級漩渦中與凱景周旋，李文恩曾受不少批評：「理文聯賽踢得不好，有些評論說我不懂搞波。我懂不懂搞（波），你可以評論我，但這些言論會激發到我，我會想方法去進步。」理文的比賽結束後，往往可見李文恩到場內與教練團談話，了解球隊及比賽情況，他說，自己跟陳曉明的理念很接近，雖有過爭拗，但對方是自己遇過的人之中，第一個會以團隊利益為依歸的人。Norman坦承，季初對於陳曉明的進攻理念過於理想化，「敗予飛馬那一場，動搖了我們本來很大的信心，因為那一場是完全按照練習時的踢法，但結果真的很差，那是低潮。」多番受挫，李文恩沒有選擇即時更換教練團，反而多番與陳曉明溝通，尋求改善方法，「季中我向他說了一句話：改變自己，遠比改變十一個人容易。」

理文半季及時調整過陣容及戰術，簽入尼迪利及沙普夫，來到季尾，終於有收穫，一段3勝1和的走勢，理文在聯賽成功「上岸」、同時獲得菁英盃冠軍。但就如李文恩不斷求進的工作態度，他說，加時階段干沙利斯攻入致勝球時，他無比興奮；但封王之後，他已開始思考來季的計劃，「捧盃時，覺得終於有一個成果，但我已在想接下來應該怎樣做，長遠來說，不會只滿足在一個錦標，要持續進步。」理文的目標一直定在聯賽三甲，但在其他球隊加大投資、球員身價不斷上漲之下，要爭取好成績的難度愈來愈高，下一季，李文恩又有什麼想法？

李文恩做事不斷求進，對於營運球隊也抱同樣積極的態度。（羅君豪攝）

捧盃時，覺得終於有一個成果，但我已在想接下來應該怎樣做。 理文足球會會長 李文恩

「一直以來，我們都以前四為目標，但現在我們跟前四仍很有距離。」三季過後，李文恩認清了現實，新季目標，仍要視乎組軍情況。長遠而言，Norman希望理文能跟將軍澳區議會有所合作，繼續發展下去，更想如傑志般擁有自己的訓練場，「但真的太難了！現在香港土地很多爭議，還要起訓練場？我有查詢過，但真的太困難，主要是劃分土地用途的問題，香港不止得足球一項運動，而政府的土地用途區分得很清楚，有些體育用地面積太小，不夠搞訓練場。一切都是政府主導下，我們只能被動。」這大概是許多足球、以至其他體育運動投資者的難處。

陳曉明今季重返香港頂級聯賽，然後球隊大半季的表現都不理想，李文恩亦選擇留用，「他是我見過第一個以團隊利益為依歸的人。」（資料圖片/梁鵬威攝）

理文即將踏入成軍第四個球季，李文恩回首過往三季，又有什麼得着？從商多年的他認為，管理球會較管理公司更困難：「造出來的產品，萬變不離其中；但環觀全球，除了西班牙，足球聯賽每季排名都可以很不一樣，這項運動的不確定性很高。」在香港經營球會難有利潤，卻需要比經營公司付出更多心力，但李文恩說出了無論班主、教練或球員都應有的態度：「既然做得，就不要退縮，繼續學習。」