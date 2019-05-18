【手球埠際賽】香港大勝澳門的啟示　本地手球新力軍湧現

2018-2019年度港、澳學界埠際中學手球比賽今日（18日）於天瑞體育館舉行，這項兩年一度的賽事雲集港澳兩地的學界手球健兒。今年港隊陣容亦不乏於手球精英賽表現出色的學界運動員，包括今年帶領保良局姚連生中學首奪精英賽冠軍的張家豪、已是港隊代表的拔萃男書院中五生連潤滔等。 港隊最終以壓倒性的姿態30：8大勝澳門，這一支年輕代表，可成為香港手球未來希望。

開局港隊牢牢控制節奏，待對方體力下降才發動快攻，戰術亦奏效，上半場僅過一半，澳門隊便開始體力下降，港隊恃機頻頻快攻，主力連潤滔半場個人已奪7分，港隊領先14：2。

今年手球精英賽MVP張家豪，亦有入選港澳埠際賽陣容。（徐峻然攝）

手球埠際賽香港大勝澳門圖輯（按圖放大）

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吳蔚霖手球版「拆你屋」 全場歡呼

換邊後港隊有見大局已定，遂輪換全隊球員，讓每個球員都能夠獲得代表港隊出賽的經驗。港隊在體力優勢下更是愈打愈順，就讀德信中學的吳蔚霖於比賽尾段造出一球高難度「空中接力」射門破網，引來全場歡呼。

連潤滔年紀輕輕，已是港隊代表。（徐峻然攝）

Sky Play非偶然 奇招靠隊友配合

港隊最終以30：8大勝澳門，吳蔚霖賽後解釋那球「空中接力」射門並非偶然，而是隊友的共同決定，「暫停時教練說，要我們在比賽最後兩分鐘內，憑着自己發揮造出一球攻勢。經過隊友們的商量後，決定造出一球『sky play』，由連潤滔傳給我騰空射門。」吳蔚霖亦大讚球隊防守落力，為大勝關鍵。

今場港隊能夠大勝，靠的是防守專注，不讓對手輕易得分。（徐峻然攝）

港隊門將李梓源屢救險球，為港隊無名英雄。（徐峻然攝）

連潤滔：希望與隊友繼續打下去

至於另一主力連潤滔兩年前亦有入選手球埠際隊，他認為今年港隊實力更勝從前，「還記得兩年前我們半場僅領先兩三分，但今年半場已領先比分已達雙位數。今年這支港隊無論默契、心態上都比兩年前更好。」對於今年這支埠際隊，連潤滔抱着更大期望，「希望今年這一支球隊能夠繼續一起訓練，一起升上港隊（成人隊），相信會令香港實力更進一步。」有見今年港隊實力、身材皆比以往出色，這支埠際隊極有可能成為香港手球新希望。

吳蔚霖（紅衫）於比賽尾段sky play得手，引來全場掌聲。（徐峻然攝）