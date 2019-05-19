【西貢行山路線】探索塔門山峰斷崖疊石　湊醮期熱鬧賞大草坪靚景

塔門位處西貢郊野公園東北面的小島，屬於大埔區，多年前曾參加本地旅行團簡單訪遊過。適逢十年一度及一連六天的塔門聯鄉太平清醮，趁醮期湊熱鬧之餘，又可探索塔門島北面的茅平山、龍頸筋及孝子角，一舉兩得。

塔門（北潭坳Blog提供）

日期：2019年4月28日（日） 路線：碼頭—龍頸筋—茅平山（125米）—孝子角—下圍—漁民新村—疊石—碼頭 天氣：間中有陽光

八點左右從市區乘小巴往西貢墟早茶，途中天色頗為陰暗，更下着一陣大雨，難免讓坳仔擔心，因為近來多次星期六及假日天氣就變得很不穩定，復活節假期首兩天更先後發出黃色及紅色暴雨警告。早茶後雲層逐漸轉薄，估計天氣不會太差，就按照原訂計劃，乘巴士往黃石碼頭，然後換乘街渡往塔門島，將近黃石碼頭，沿途路燈都掛滿塔門賀醮的廣告，像迎接鄉民回來。

在碼頭等候十點卅五分開出的街渡往塔門，是日已是醮期最後一天，看看時間表，只有粵劇可賞，其餘較精彩環節（巡遊、送神等）都無緣經歷了。另外還發現到醮期首四天遊客不能攜帶肉類進入塔門島，如果帶了肉類，在島上又被鄉民看到，是否會被要求立即離開？

可能醮期的特別安排，街渡並沒有按時間表途經赤徑，首站停靠高流灣，最後停靠塔門，船程約廿分鐘。塔門固然是太平清醮的主場，而一海之隔的高流灣，同樣布滿彩旗，因為都屬塔門聯鄉其中一員，至於塔門聯鄉尚有吉澳、三門仔、深灣、三磨石灣（海下附近）及聯益漁村，總數合共七村。

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+ 9 + 8 + 7

一下船就被節慶氣氛重重包圍，碼通通道變成一片桃花林，還有不同鄉民及組織製作的花牌。不過，坳仔要先做的事是上山，朝「疊石」方向走，穿過警署，到達遊樂場時立即朝北轉，最初是一段樓梯，過了「龍景亭」就變成原始山徑，大概走了十分鐘就見支路，先右轉下走岸邊的龍頸筋，想不到近岸邊一段斜度奇高，肯定超過六十度，四肢並用是必然的事，沒有繩索作扶手的話會相當危險。

龍頸筋所在處是飽受偏東風拍打的海岸，幾乎寸草不生，那裡有個將近脫離陸地的斷崖，在後方約十一點方向望向斷崖，頂部形狀稍像龍身，相信是龍頸筋名字的由來了。聽着澎湃的海浪聲欣賞岸邊斷崖，部分人還會踏足斷崖「打卡」，不過基於安全理由，坳仔純粹遠觀罷了。龍頸筋之東北有個名為弓洲的荒島，再東北就是東平洲與偉大的祖國大鵬半島。

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+ 23 + 22 + 21

又沿斜度奇高的小徑折返，然後往下一站的茅平山，茅平山高度只有125米，卻是全島最高的山頭。在叢林與密林夾雜的小徑上行，由於前一天下午下了大雷雨，泥濘較多，而且不時看見牛類和野豬的蹄印，因為牛和野豬是島上最常見的野生動物。

另外，沿途密林多以山棯為主，近來氣溫已屬初夏水平，山棯陸續開花，為綠油油的樹林帶來點點紫色。從龍頸筋起計，半小時左右步程上抵茅平山的測量柱，測量柱外貌相當簇新，可是景觀卻因灌木遮擋變得不明顯，只能勉強南望高流灣及蚺蛇尖，北面和東面的景色更完全看不到。

在茅平山休息幾分鐘，開始往孝子角，至於另一道往北灣的小徑相信已湮沒在叢林中。往孝子角小徑仍以密林為主，還有一片大草坪，塔門英文別名Grass Island，就是因為島上草地特別多，無論南部的人間，還是北部的荒郊，都可看到不同大小的草地，有些甚至小至十平方米左右。

草坪路況凌亂，難以摸清方向，更有似是而非的小徑，不知不覺走錯路了，在附近繞了大半小時，才找到草坪中下走孝子角之路，引路帶頗為稀疏及殘破，似乎有一段時間沒遠足隊走過。小徑斜度雖然不高，灌木叢卻十分茂密，難免多花體力，最後下達岸邊的孝子角，其實真正岸邊還沒到，基本上看看碼頭及附近的魚排為主，據說岸邊有幾支矗立的巨石，叫「孝子石」，然而要找尋其準確位置，就得再花點技巧。

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+ 14 + 13 + 12

除非「綑邊」，否則要回南部，就只能折返茅平山，然後朝南下走往遊樂場。途中尚有一道小徑穿過茅平山腰，可是該路雨後泥濘極多，寧可走遠一點。沒作停留，兩點半返回遊樂場、上圍，開始行程的下半場，變成以休息及閒遊為主，感覺明顯輕鬆。在下圍的「戲棚」看看《雙仙拜月亭》粵劇演出，戲棚外有售賣紀念品的鄉民，坳仔雖然有興趣，不過超出預算而作罷。穿過下圍村、榕樹村和漁民新村，到達全島最南部，離對岸的高流灣僅半公里。

方向一轉，很快眺望岸邊的呂字疊石，兩片外貌接近完全一樣的石頭疊在一起，可謂大自然鬼斧神工之作。下走疊石途中，更看見一片從山上延伸至緊靠岸邊的梯田，而且本身環境風浪頗大，並非理想的耕種地方，但鄉民最終也克服到地理上的缺點，如此耕種環境相信在香城獨一無二了。

在疊石旁邊盡情留影，留影後很快到達較北面的大草坪，不少遊人席地而坐，還持續吹着清新微涼的東風，把心裡煩惱一併吹去，感覺舒服至極，真的不想離開。那裏向來是較熱門的露營地方，不過預測的天氣不太好，而且翌日並非假期，當然沒有任何露營者了。事實上，是日到塔門的遊客量明顯少於坳仔預期，反而回來的鄉民佔大多數，除天氣問題外，他們也可能擔心太平清醮期間島上人流太多。

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在明顯透風的涼亭休息十餘分鐘，開始返回碼頭方向，隔了近兩小時，戲棚的粵劇還未演出完畢。剛好五點鐘到達碼頭，完全不用等候就可登船，再花約廿分鐘船程返回黃石碼頭，結束精彩的塔門遠足兼感受太平清醮氣氛之旅。

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【本文獲「北潭坳Blog」授權轉載。】