【西甲】拉莫斯開記招澄清離隊傳聞　冀一直為皇馬效力

皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯，早前傳出與球隊會長佩雷斯鬧不和，盛傳他希望離隊他投，更與中超扯上關係。該名皇馬隊長承認曾經收過中超方面的開價，但他重申希望在皇馬結束球員生涯。

自2005年效力皇馬至今的沙治奧拉莫斯，他與球隊直至2021年才完約。皇馬會長佩雷斯早前在電台節目中表示，拉莫斯曾經就轉會一事與他商討，更指該名皇馬隊長更要求免費離隊，佩雷斯直指拉莫斯免費離隊此事並不可能。

拉莫斯召開記者會，以回應最近一切關於他的傳聞。（視覺中國）

沙治奧拉莫斯召開記者會，希望在他的婚禮前夕回應最近一切關於他的傳聞，該名33歲球員表示他澄清他與會長佩雷斯的關係良好，「佩雷斯就像我的另一個父親，我必須澄清我與佩雷斯之間並無半點芥蒂，他對我的人生一直有特別的影響，而我們在早前的會面中已經解決所有誤會。」

拉莫斯力證與會長佩雷斯依然不變，情同父子。（Getty Images）

拉莫斯不諱言承認中超的報價，重申自己希望繼續為皇馬效力，「我的確曾經收到中超方面的報價，我暫時未有考慮這個可能性，我現時會在球隊完成這份合約。如果可以的話，我希望一直在皇馬效力，我的夢想是於皇馬結束我的球員生涯。金錢對我而言只是一個小問題，我並不介意為球隊免費效力。」

拉莫斯承認收到中超球會的報價，但未有考慮過轉戰中超。（視覺中國）

拉莫斯再度向皇馬表忠，表示希望一直效力皇馬。（視覺中國）

皇馬今季「四大皆空」，在聯賽只能以第3位完成，而歐聯卻在16強被阿積士反勝出局，表現令人失望。拉莫斯表示這是對球隊的重大打擊，並希望在來季重新出發，「球隊今季的戰績確實令人失望，尤其是在阿積士的一仗，對我們是十分沉重的打擊。不過，全隊上下在賽季作出總結，找出問題所在，我們在來季可以從頭開始，為球隊長遠發展十分重要。」