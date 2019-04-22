【西甲】賓施馬演帽子戲法挫畢爾包　首皇馬球員連入8球

皇家馬德里的尖刀賓施馬狀態大勇，近7場聯賽攻入10球。在今仗主場對畢爾包，個人獨攬3球，大演帽子戲法，助球隊3球淨勝對手。皇馬主帥施丹對同鄉的表現讚譽有嘉，更指他是世上最佳的「9號仔」。

今輪聯賽前，皇馬落後榜首的巴塞隆拿13分，並4分落後同市的馬體會，列聯賽第3位。今仗主場對畢爾包，皇馬與畢爾包在上半場互交白卷，皇馬在下半場才打破僵局，馬高阿辛斯奧左路傳中，賓施馬迎頂入網，47分鐘先開紀錄。

賓施馬及後再一次以頭槌建功，接應莫迪歷的角球，力壓畢爾包守衛頂入，在76分鐘再建一功。畢爾包門將在完場前出迎俯身頭槌解圍不遠，巴利回傳予賓施馬遠射空門得手，第2度為皇馬完成帽子戲法，助球隊3球破畢爾包。雖然皇馬全取3分，但巴塞與馬體會同樣報捷，落後13分的皇馬，餘下5輪聯賽，皇馬奪冠只剩下數字上的可能。

賓施馬今仗兩度頭槌攻門得手。（Getty Images）

賓施馬效力皇馬多年，第2次在聯賽連中三元。（Getty Images）

賓施馬近況相當大勇，在近7仗，交出10個聯賽入球，在今季累積21個聯賽入球，自2015/16球季後再一次單季攻入超過20球。在射手榜僅次於美斯的33球，暫列第2位。皇馬最近8個入球均由賓施馬包辦，亦創下皇馬球會史上的另一紀錄，該名法國前鋒打破名宿普斯卡斯為球隊連入7球的紀錄，成為首個皇馬前鋒在聯賽包辦8個入球。

賓施馬今季已累積21球，自2015/16球季後再度攻入20球以上。（Getty Images）

賓施馬今季肩負起皇馬的入球重任，更包辦全數最近8個的聯賽入球。（Getty Images）

C朗拿度在今季離開皇馬後，賓施馬在今季再次肩負起球隊入球重責，成為皇馬的頭號射手。皇馬主帥施丹對該名同鄉箭頭讚譽有嘉，賓施馬在他心目中是最佳前鋒，「我認為賓施馬是世界上最佳的『9號仔』，他對球隊近10年來貢獻良多。我對他今仗的表現相當滿意，他對自己充滿自信，並不斷進步，他在阿辛斯奧及其他隊友的幫助下，轉化成入球。」

皇馬西甲入球最多3人（按圖放大）

施丹大讚賓施馬是世上最佳的「9號仔」。（Getty Images）

賓施馬在賽後手持皮球拍照，感謝隊友助他連中三元。（Twitter截圖）

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