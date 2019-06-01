【歐聯決賽】哈利卡尼正選成疑　普捷天奴盛讚高普三闖決賽有料到

熱刺領隊普捷天奴在歐聯賽前表示，仍未決定是否起用傷癒的前鋒哈利卡尼打正選。普捷天奴還盛讚對手利物浦的領隊高普，雖然高普已經連續6次在決賽敗陣，但他認為「打入決賽本身已經是最難的事」。另外，歐洲足協接納了他建議，賽前除了有正選11人的合照，還會安排所有後備及正選球員合照。

熱刺對利物浦的歐聯決賽在香港時間今晚深夜3時上演，養傷近兩個月的熱刺射手哈利卡尼已經復操，但他久疏戰陣，究竟領隊普捷天奴會冒險派卡尼踢正選，還是沿用4強的晉級功臣盧卡斯莫拉？

在操練中，前鋒哈利卡尼如常參與，不知他會否打正選。（Getty Images）

這名阿根廷籍主帥仍未有答案，他在昨日的記者會上說：「下決定是艱難及痛苦的，但決定正選11人是我的工作。不過，明日（今日）的決定絕對不容易。我們要作出最好的選擇，盡最大的力量去爭勝。」

在操練中，卡尼與普捷天奴交談。（Getty Images）

普捷天奴在馬德里的萬達大都會球場主持操練。（Getty Images）

就決賽而言，利物浦的高普肯定遠在普捷天奴之上，但高普最近6次打入不同盃賽決賽皆落敗，包括上屆歐聯決賽敗予皇家馬德里腳下。普捷天奴為高普辯護，大讚這名德國籍領隊，他說：「我一直很欣賞高普，他是一個非常的榜樣。或者他有點欠運，但這是他第3次率隊入歐聯決賽，打入決賽本身已經是最難的事。」

「有時運氣站在你的一邊，有時就會跟你對着幹，但單單是3次打入歐聯決賽的成就，已經令我對他深深佩服。當然，足球世界成王敗寇，但我認為打入歐聯決賽的過程本身已經是最困難及重要的。」

普捷天奴首次領軍參與歐聯決賽。（Getty Images）

普捷天奴對高普讚不絕口。（Getty Images/資料圖片）

另外，普捷天奴之前去信歐洲足協，希望後備球員都能夠在賽前與正選球員一同影大合照；歐洲足協昨日發聲明，接納了他的建議。歐洲足協通知傳媒今場歐聯決賽的賽前儀式會有一點變動，「當兩隊正選球員與球證握手後，會有兩個影隊相的時間，首先是正選球員，之後後備球員就會跟正選球員一起影第二張。」

普捷天奴在記者會上解釋他的建議：「我在幾個星期前已經建議，應該整隊人一起景合照。」他認為全世界會有上10億計的球迷觀看歐聯比賽，所以這是個宣揚足球價值的好機會，他續說：「明日（今日）的決賽是我們展示團結及所有足球價值的機會，足球是一項團體運動，不但正選11人，全部25個球員都很重要的。」