【歐聯決賽】三大平台直播利物浦對熱刺　一文睇清所有收費頻道

撰文：顏銘輝
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歐聯決賽，英超內訌，利物浦對熱刺，香港時間周六深夜3時上演。
今屆歐聯決賽，香港並沒有免費直播，球迷可以透過有線、NowTV及myTV SUPER三個收費平台觀看beIN SPORTS的直播。
今屆歐聯的香港區轉播權屬於beIN SPORTS。有線、NowTV及myTV SUPER先後與beIN SPORTS合作，提供播放歐聯決賽的beIN SPORTS Max頻道，而且三個平台皆設粵語旁述，所以香港球迷收看歐聯決賽直播的渠道有很多。
周六深夜3時上演利物浦對熱刺的歐聯決賽。（Getty Images）
利物浦及熱刺同樣是英超球隊，十分熟路。（Getty Images）
歐聯決賽：利物浦Vs熱刺
開賽時間：02/06凌晨3時
有線電視直播頻道：有線616台（高清）、有線656台
NowTV直播頻道：Now643台
myTV SUPER直播頻道：myTV SUPER 303台
其他選擇包括Now E的「歐聯歐霸1日賽事通行證」，24小時內收看歐聯及歐霸決賽直播、重溫及精華片段等，詳情資料可往Now E網頁。
歐聯決賽直播 各頻道節目表（按圖放大）：
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