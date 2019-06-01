【歐聯決賽】高普自嘲準決賽專家　讚利物浦比去年決賽更成熟

高普連續兩年帶領利物浦打入歐聯決賽，香港時間今晚深夜3時會在馬德里對熱刺，爭奪冠軍。高普近年是決賽常客，常常帶領球隊參與各項盃賽決賽，但原來他對上6次出戰決賽全敗。這名德國籍主帥在賽前記者會說：「如果我是連輸6場決賽的罪魁禍首，那麼大家就真的要擔心，但如果事實不是那樣，代表我們有機會。」

高普上次領軍在盃賽決賽勝出，已經在2012年領多蒙特在德國盃擊敗拜仁慕尼黑，之後率多蒙特及利物浦6次躋身決賽全敗，包括德國盃及歐聯各兩次、歐霸及英聯盃各一次。

高普在記者會上笑稱，他可能是準決賽贏波的世界紀錄保持者。（Getty Images）

高普近6次出戰盃賽決賽敗陣：

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在昨日的歐聯賽前記者會上，高普回應近年屢次在決賽落敗，他說：「如果我是連輸6場決賽的罪魁禍首，那麼大家就真的要擔心，但如果事實不是那樣，代表我們有機會，看看今次會怎樣。」

高普從另一個角度看，時常入到決賽，豈不是代表他經常在4強贏波！他續說：「老婆經常問我，何時是我球季的最後一場比賽，因為我總有可能參加歐聯決賽。自2012年起，除了2017年外，我的球隊每年都有份踢盃賽決賽。過去7年，我可能是準決賽贏波的世界紀錄保持者！我甚至可以用來出書，只是沒有人會想買想看。」

賽前一日，高普在萬達大都會球場主持利物浦的操練。（Getty Images）

失敗乃成功之母，被問到有沒有從過去的決賽失利之中學習，高普說：「從去年的決賽，我知道離門18米打倒掛都可以入波。至於其他決賽，真的沒有。每次的情況及對手都不一樣。上年的3個入球都有點奇怪，一個是年度最佳入球，另外兩個都是怪波。不過，你總要接受現實的。」

高普指利物浦比去年更成熟，特別點名提到右閘阿歷山大阿諾特。（Getty Images）

高普認為如今的利物浦比起去年決賽那一隊更成熟，他說：「與去年相比，我們已經是完全不一樣的隊伍。那場決賽是我們更上一層樓的起點，但其實我們由那場比賽中所學到的確實不多。我們只是變得更成熟，我們都成長了，比去年大了一歲，有些球員例如阿歷山大阿諾特就比去年踢多了50場比賽。」

另外，高普證實巴西前鋒羅拔圖法明奴已經克服大腿傷患，可以在今場決賽候命。