【甲一女排．圖鑑】列強宿敵黑馬升班？　本地女排8隊大檢閱

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香港甲一女排聯賽開戰，戰至第二輪賽事已刺激萬分。有別以往，今屆各隊都面對換血、傷患、離隊等狀況，彼此實力逐漸拉近，莫說最後冠軍誰屬，就連會長盃資格（聯賽前四球隊）亦難以預測。惟肯定的是，8支香港本地賽列強必會場場搏盡、永不放棄。國際、Victory、協興、葵青、荃青、屯青、蘇屋及CYT，你撐哪一隊？

國際女排

－去季聯賽冠軍

－兩輪賽事成績：2戰2勝，暫列榜首

－重點球員：楊秀美、方思敏、葉凱倫

國際女排為去季甲一聯賽冠軍。（林若勤攝）

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Victory女排

－去季聯賽亞軍

－兩輪賽事成績：2戰2勝，暫列榜次席

－重點球員：劉嘉慧、周詠彤、盧鎂淇

Victory女排為去季甲一聯賽亞軍。（鄭子峰攝）

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葵青女排

－去季聯賽殿軍

－兩輪賽事成績：2戰2勝，暫列榜第三

－重點球員：杜詠雯、余映姿、Nore Stolte

葵青女排為去季甲一聯賽殿軍。（羅君豪攝）

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荃青女排

－去季聯賽第五

－兩輪賽事成績：2戰1勝1負，暫列榜第四

－重點球員：歐陽瑋欣、黃寶筠、古蓉蓉

荃青女排為去季甲一聯賽第五。（李澤彤攝）

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協興女排

－去季聯賽第三

－兩輪賽事成績：2戰1勝1負，暫列榜第五

－重點球員：詹穎琳、何健瑤、彭泳琳

協興女排為去季甲一聯賽季軍。（李澤彤攝）

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CYT女排

－去季甲二聯賽亞軍升班甲一

－兩輪賽事成績：2戰2負，暫列榜第六

－重點球員：黃詠詩、黃思詠、陳明慧

CYT女排為去季甲二聯賽亞軍，今屆升班甲一。（李澤彤攝）

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蘇屋女排

－去季甲二聯賽冠軍升班甲一

－兩輪賽事成績：2戰2負，暫列榜第七

－重點球員：吳詠兒、張諾姸、李沛錡

蘇屋女排為去季甲二聯賽冠軍，今屆升班甲一。（余俊亮攝）

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屯青女排

－去季聯賽第六

－兩輪賽事成績：2戰2負，暫列榜第八

－重點球員：曾婉婷、嚴泳妮、孫綺彤

屯青女排為去季甲一聯賽第六。（鄭子峰攝）

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