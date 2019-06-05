【甲一女排．圖鑑】列強宿敵黑馬升班？　本地女排8隊大檢閱

香港甲一女排聯賽開戰，戰至第二輪賽事已刺激萬分。有別以往，今屆各隊都面對換血、傷患、離隊等狀況，彼此實力逐漸拉近，莫說最後冠軍誰屬，就連會長盃資格（聯賽前四球隊）亦難以預測。惟肯定的是，8支香港本地賽列強必會場場搏盡、永不放棄。國際、Victory、協興、葵青、荃青、屯青、蘇屋及CYT，你撐哪一隊？