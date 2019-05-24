【足球】山齊士新戲將在下周於智利上映　被批於曼聯收高薪拍戲

阿歷斯山齊士在曼聯的表現被受外界批評，而他轉會的聲音不絕於耳。雖然山齊士在曼聯的日子並不順遂，但他一於少理，由他主演的電影《Mi Amigo Alexis》即將在本月30日在智利上映，更在社交網站上宣傳。

曼聯今季最終以第6位完成英超，在戰畢聯賽後便可隨即完季，而山齊士在全季僅在各大賽事僅入兩球，表現被受外界批評。該名30歲的智利球星離開曼聯的傳聞不絕於耳，曾經傳出回歸成名地意甲，有傳他的經理人已曾與國際米蘭及祖雲達斯方面接觸。

山齊士今季在曼聯的表現低迷，今季僅為曼聯攻入兩球。（Getty Images）

雖然球場失意，但山齊士卻另有發展，他早前在智利拍攝的電影《Mi Amigo Alexis》（我的朋友阿歷斯），即將在本月底於智利正式公映。電影中的主角是個12歲並具備足球天份的小孩，他的偶像正是山齊士，他因一次因緣際會碰見山齊士而開展的故事。

不過，根據智利傳媒《Publimetro》透露，該電影在著名的電影網站《IMDB》上被人更改簡介，以嘲諷山齊士，但網站在不久後便修改內容。

根據智利傳媒指山齊士新戲在《IMDB》的簡介曾被修改。（網上圖片）

山齊士首度主演的電影即將在大銀幕上映，而山齊士亦在個人的Instagram中發文，宣傳新戲，但此舉卻惹起不少曼聯球迷不滿，在該相片下留言宣洩，怒斥山齊士收昂貴的周薪，在場上未有特別的表現外，更將時間專注在接拍電影上。曼聯球會方面亦未能倖免，詢問山齊士留隊的原因何處，並表示球隊支付高昂的薪金亦將他留在隊中的做法並不合理。

在山齊士的貼文下，不少曼聯球迷抨擊山齊士。（Instagram截圖）

山齊士在個人Instagram宣傳新戲。（Instagram截圖）

另外，山齊士代表的智利國家隊將在下月6日與海地友賽，為6月在巴西舉行的美洲國家盃備戰，該支兩屆冠軍將與日本﹑厄瓜多爾及烏拉圭同列C組，相信山齊士將成為智利的一員，為國爭奪今年的美洲盃錦標。