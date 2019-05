【英超】朗尼評曼聯現況　指球員應敬畏蘇斯克查

現效美職聯華盛頓聯隊的前曼聯隊長朗尼,最近談到舊球會的現況,他認為球員需要敬畏領隊及助教。33歲的朗尼還從管理社交媒體講起,指球員場內場外不能凡事推卸責任。

蘇斯克查去年12月接手曼聯,擔任暫代主帥,最初領軍19場得14勝,但當他獲得長約坐正後,成績急轉直下,近10場比賽僅得兩勝,最終曼聯無緣聯賽前4名。

朗尼現效華盛頓聯隊。(視覺中國)

被問到曼聯應該如何應對現時的問題,朗尼說:「我覺得球員需要去敬畏一些人。他們要敬畏蘇斯克查,敬畏卡域克。除了尊重外,球員還需要敬畏他們。」朗尼曾經跟蘇斯克查及助教卡域克做隊友。

朗尼加盟曼聯初期,曾與蘇斯克查做隊友。(Getty Images)

朗尼還談到球員使用社交媒體的潮流,這名前曼聯隊長說:「比賽的模式轉變了,社會也不同了。現在你有社交媒體。你見到有些球員在輸波之後在社交網站發帖,內容可能有關他們的新衣著、鬚後水。」

朗尼續說:「有球迷就會留意到及發聲:『為何你要在這個時候發帖?』球員會怪責負責市場推廣的人,但你都需要負責任。那些人是為你工作,那些負責市場推廣的人是幫你工作。我都有這些同事幫我打理,如果沒有得我准許,他們不得發任何東西。」

「你是這盤生意的話事人,一定要為他們所做的負責任。」朗尼續說:「無論是球場上的表現,還是社交媒體上的東西,球員總喜歡推卸責任(These players almost like to find someone to hide behind),這是他們所做的。」

朗尼曾與卡域克一起高舉足總盃獎盃。(Getty Images)

朗尼都有留意曼聯今季的表現,他說:「真的很難受,看到曼聯的成績低迷,感覺肯定是不好的。當蘇斯克查來到後,他做得非常好,大家可以見到,當球員獲得自由度,他們很享受,用他們喜歡的風格取勝。」

然而,身在異國的朗尼也不清楚曼聯近期大幅下滑的原因,「不過,突然間一下子,我不知是球員的心思去了轉會,還是怠工……我真的不知道,但一定有些原因,令到他們的表現不如之前7、8場的表現,葬送了這個球季。」