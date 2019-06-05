世界女排聯賽香港站次日，中國隊乘勇迎戰荷蘭，最終以局數3:0擊敗對手，取得6連勝。 中國明日將與意大利對壘，主教練郎平坦言對手除主力伊干奴和身高優勢外，板凳實力亦不容忽視。

在紅館猶如半主場的中國女排，面對年青的荷蘭隊續排出強陣應戰，主攻朱婷及劉曉彤、副攻袁心玥及楊涵玉，配上龔翔宇、丁霞和自由人林莉。她們首局在觀眾打氣下先聲奪人，在袁心玥和朱婷頻頻扣殺下，一舉拉開比數至17:11，加上荷蘭末段接連失誤，中國不受威脅下先贏一局25:16。

朱婷延續勇態，今仗再取得全場最高18分。（羅君豪攝）

朱婷攻防實力讓觀眾多番拍掌助威。（羅君豪攝）

郎平在昨日對日本後指出隊員要加強移動和攔網速度，中國今仗積極防守，次局袁心玥多個快攻得手，惟荷蘭加強攔網一度令中國受壓，反超16:15，關鍵時刻袁心玥網前連取3分反先18:16，把優勢帶回到中國隊，朱婷最後一擊扣殺得手以25:19完結第二局。關鍵第三局中國換入李盈瑩和姚迪，入替劉曉彤和丁霞，中國愈戰愈勇，最終在朱婷和袁心玥分別取得18和12分下，助球隊以直落3局（25:16、25:19、25:19）擊敗荷蘭，延續連勝走勢。

中國女排今仗加強了攔網。（羅君豪攝）

袁心玥交出水準表現，取得12分僅次於朱婷。（羅君豪攝）

身高2.01米、中國女排第一高的袁心玥，對於大部分都是二十出頭的荷蘭球員，表示己隊掌握節奏方面較佳：「可能她們比較高吧，節奏稍遜一點。」對於明天將再與意大利交鋒，她坦言不會想太多要為世錦賽雪恥，盡力打出中國女排應有水平。

郎平認為球員今仗發揮比昨日對日本隊較佳，盼明日對意大利能保持水準。（羅君豪攝）

主教練郎平則認為荷蘭今站以年輕球員為重心，在不熟悉對手實力下，賽前只叫隊員打出自己最佳，「做好自己，我也叫她們在場上時多觀察對手，今場她們發揮比昨日對日本時好，防守方面做得較好。」對於明日對上有重槌手伊干奴坐鎮的意大利，她認為對手不只是身高優勢，「看她們的陣式轉換，後備力量也很強，不能掉以輕心。」