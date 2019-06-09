【歐國聯】今晚季軍戰決賽免費直播　黃金時段睇英格蘭對瑞士

首屆歐洲國家聯賽冠軍將於今晚誕生，荷蘭對葡萄牙的決賽將於香港時間深夜2時45分鐘上演，而英格蘭對瑞士的季軍戰就率先在晚上9時的黃金時段舉行。對香港球迷來說，最大的喜訊是，這兩場比賽都有免費直播！

英格蘭在日前的歐國聯準決賽，與荷蘭激戰120分鐘，雙方法定時間踢成1：1平手，荷蘭在加時連入兩球，最終英格蘭以1：3敗陣，無緣決賽。歐國聯設有季軍戰，英格蘭在香港時間今晚9時跟瑞士爭奪季軍。

英格蘭將會在香港時間今晚9時出戰歐國聯季軍戰。（Getty Images）

瑞士在4強不敵葡萄牙，將會跟英格蘭爭季軍。（Getty Images）

歐國聯季軍戰 瑞士 Vs 英格蘭 開波時間：晚上9：00 免費直播頻道：香港開電視77台 收費直播頻道：有線602、662台

至於荷蘭就會跟東道主葡萄牙就在香港時間今晚深夜2時45分交鋒，爭奪首屆歐國聯冠軍。有線電視擁有歐國聯季軍戰及決賽的轉播權，除了兩條收費的體育頻道會直播比賽外，免費的香港開電視77台亦會同步直播。

這場決賽的焦點肯定是葡萄牙前鋒C朗拿度及荷蘭中堅華基爾雲迪積克的「矛盾對決」！C朗近況大勇，在4強對瑞士大演帽子戲法，領葡萄牙以3：1擊敗瑞士，暫排歐國聯決賽周射手榜首，而雲迪積克則在月初助利物浦奪得歐聯錦標，被視為金球獎熱門人選。雲迪積克賽前說：「我們的對手不只是C朗，我們要面對整支強大的葡萄牙。我期待與這支荷蘭一起參加決賽，我們定必全力以赴，希望最後贏得錦標，令所有人驕傲。」

在雲迪積克的帶領下，荷蘭將出戰歐國聯決賽。（Getty Images）

葡萄牙的C朗拿度在4強大演帽子戲法，暫排歐國聯決賽周射手榜首。（Getty Images）

歐國聯決賽 葡萄牙 Vs 荷蘭 開波時間：深夜2：45 免費直播頻道：香港開電視77台 收費直播頻道：有線602、662台

3條直播頻道節目表：

英格蘭、瑞士、荷蘭及葡萄牙4支參與歐國聯決賽周的球隊，各已穩袋450萬歐元獎金，冠軍隊伍可共得1050萬歐元，亞軍亦會獲得總共900萬歐元，季軍及殿軍分別得800萬歐元及700萬歐元。