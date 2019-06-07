【法網】夏納爆冷不敵美國千禧後新星下馬　祖高域添姆攜手晉級

法國網球公開賽女單再出現爆冷賽果，名將夏納在8強不敵美國的「千禧後」球手安妮絲慕娃，無緣衛冕法網錦標。連同年僅17歲的安妮絲慕娃在內，女單4強全部選手都未曾奪得大滿貫冠軍。

法網女單項目「大吹冷風」，多位種子球手先後意外下馬，3號種子的衛冕冠軍夏納（Simona Halep）成為8強中最高種子排名的球手，與她交手的是史上首位打入大滿貫最後8強的「千禧後」球手，年僅17歲，來自美國的小將安妮絲慕娃（Amanda Anisimova）。

夏納意外8強止步，錯過衛冕錦標的大好機會。（Getty Images）

夏納在2017年的法網女單決賽中，爆冷不敵當時寂寂無聞的奧絲達賓高（Jelena Ostapenko），錯過當年的法網錦標。兩年後，爆冷的劇情再度發生在夏納身上。

該名羅馬尼亞球手在首盤兩度被安妮絲慕娃打破發球局，先輸一盤2：6。夏納在次盤開局再度失守，一度落後0：3，她之後一度打破對手發球局，追成4：4平手，可惜在關鍵的最後一個發球局再一次被破發，結果以2：6及4：6直落兩盤告負。

夏納在2017年法網女單決賽意外告負，難掩失望。（Getty Images／資料圖片）

安妮絲慕娃再進一步，再度改寫歷史，成為首位躋身大滿貫最後4強的「千禧後」球手。現時世界排名51位的安妮絲慕娃，在賽後對戰果大感難以置信，並對自己發揮相當滿意，「我現在亦不感相信我能夠擊敗夏納，她是個十分強頑的球手，這是個十分瘋狂的賽果。我在賽前知道這場是硬仗，但我發揮出超乎想像的表現，是我網球生涯至今最好的一仗。」

年僅17歲的安妮絲慕娃在賽後大感難以置信。（Getty Images）

安妮絲慕娃爆冷擊敗夏納，晉身今年法網的4強。（Getty Images）

除了安妮絲慕娃，一同晉身今年法網最後4強的還有澳洲的芭迪（Ashleigh Barty）﹑英國的干達（Johanna Konta）及捷克的年青球手禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova）。值得一提的是，她們四人全數未曾贏得大滿貫冠軍，意味將產生另一位初嘗大滿貫錦標滋味的女子球手。

今年法網女單最後4強（按圖放大）

相反，男單方面的戰果卻十分「正路」，祖高域直落三盤擊敗阿歷山大薩維列夫晉級，而「泥地王子」添姆亦以3：0輕取卡卓洛夫，聯同早前晉級的費達拿及拿度，成為今年爭逐法網男單錦標的最後四人。

添姆輕取卡卓洛夫，連續4年躋身法網4強。（Getty Images）