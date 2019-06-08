利物浦多蒙特名宿大球場獻技　科拿十二碼為紅軍奠勝

路爾斯加西亞的遠射、真高拿在空中稱霸、丹尼爾艾格的穩健、維丹費拿的撲救⋯⋯一幕幕歐洲足球的經典回憶，今日（8日）在香港大球場重現。 縱使天氣炎熱，無阻14839位球迷遠道入場觀看「利物浦傳奇對多蒙特傳奇」名宿賽，儘管是「衛生波」，但兩軍絕不欺場，利物浦傳奇終以3：2擊敗多蒙特傳奇獲勝。 攝影：李澤彤

利物浦乘早前第六度奪得歐聯冠軍之勢，今日吸引大批紅軍球迷入場；多蒙特在香港的聲勢雖不及相對主流的紅軍，但幾十名死忠「蜜蜂迷」，仍在北看台齊集，以鼓聲及歌聲打氣。利物浦傳奇今次東來，球會更𢹂同2005年歐聯冠軍獎盃的「真身」，賽前由該屆冠軍功臣之一的史米沙持獎盃進場展示，並播出紅軍今屆奪冠片段，身在南看台的「利迷」即唱起《Allez Allez Allez》回應。無論是利物浦或多蒙特，賽前都會高唱《You’ll Never Walk Alone》，今日亦不例外。

兩軍名宿在賽前合影留念。（李澤彤攝）

史米沙帶同2005年的歐聯獎盃進場。（李澤彤攝）

儘管利物浦傳奇賽前未有操練、多蒙特傳奇僅昨日輕鬆練一課，但兩軍早段都踢得認真，尤其紅軍陣中不少球員都退役不久，如古治、格連莊臣等，而路爾斯加西亞、戴奧身型亦保持得甚佳，早段佔得優勢，5分鐘，戴奧門前補射即射破維丹費拿十指關，利物浦領先1：0，9分鐘，路爾斯加西亞左路接應長傳即擺大位，推順後施展招牌式遠射但高出，14分鐘，精於後上助攻的格連莊臣左路擺過對手傳中，路爾斯加西亞近門接應但遭李榮杓快一步解圍。

兩軍名宿在悶熱天氣下作賽，但戰況依然相當激烈，絕無欺場。（李澤彤攝）

+ 3 + 2

多蒙特亦不甘示弱，柏迪歷、韓國左閘李榮杓、去年才退役的維丹費拿、巴西中場丁加及一代中鋒真高拿都盡顯功架，20分鐘，穆罕默德施丹突破越位，再橫傳予後上的柏迪歷射入，兩人即搞笑地做出「爬龍舟」的動作慶祝，同時十分應節，惹得全場大笑。21分鐘，利物浦的戴奧疑在球證羅碧芝未鳴笛重新開賽，已在中圈直接將皮球射入網窩，但球證仍將入球算作有效，多蒙特門將維丹費拿非常勞氣地向球證投訴，需奧禾莫耶拉出面調停。29分鐘，多蒙特又追平比數，艾禾頓再於右路進襲推順射地波入網，追成2：2。

穆罕默德施丹與柏迪歷合作炮製入球後，以爬龍舟動作慶祝。（李澤彤攝）

戴奧在今仗梅開二度，被選為今仗的最佳球員。（李澤彤攝）

利物浦其後換入今年4月才由腦癌康復的荷西安歷基，獲全場球迷及場上球員熱烈鼓掌，下半場中段飲水時間後，麥卡迪亞更趁機搞氣氛，領球迷歡呼。28分鐘，表現非常活躍的路爾斯加西亞持球直闖禁區，終搏得十二碼，科拿操刀主射入網，為利物浦以3：2奠勝。兩軍名宿賽後分別向己隊球迷鼓掌致謝，更有利迷向名宿遞上一個歐聯獎盃形狀的汽球，眾將即作狀「捧盃」慶祝；多蒙特球員則逐一為球迷簽名留念。