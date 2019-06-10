【港超聯】伊高沙托尼落實轉投富力　大埔：人腳足夠踢亞協

應屆「香港足球先生」、上季效力和富大埔的伊高沙托尼，早已盛傳離隊多時，其新東家富力R&F今日（10日）正式公布簽入這位巴西翼鋒。大埔方面則表示，有足夠人腳應付餘下兩場亞協盃分組賽。

伊高沙托尼來港兩季以來表現都非常突出，今季更領和富大埔奪得隊史上首座頂級聯賽冠軍，表現獲外界一致認同，最終個人包辦「最受球迷歡迎球星」、「球員先生」、「最佳十一人－－前鋒」及「香港足球先生」四個獎項。

伊高沙托尼上季成為四料足球先生，成為富力R&F重金羅致的對象。（資料圖片）

上月底約滿大埔的伊高，亦早已落實新東家，到今日富力R&F終正式公布簽入這位巴西鋒將，並在聲明中稱：「我俱樂部（球會）相信，有了球員伊高沙托尼加盟，必將增強球隊陣容厚度。」富力早已明言來年繼續投資約5000萬港元，衝擊聯賽冠軍，惟到底能否如其所願成為足總正式會員、及繼續使用為人詬病燕子崗體育場，則仍未落實。

大埔本地兵戰亞協 新賽制不利香港球會

和富大埔同時間公布伊高沙托尼離隊，並確認他及部份季後離隊的外援，不會在餘下兩場亞協盃上陣，主教練李志堅稱：「考慮到球隊已在亞協盃分組賽出局，有部分或在季後離隊的球員，亦不會在餘下兩仗候命，惟目前人腳尚可足夠應付，希望今季較少上陣的本地球員可以把握機會全力以赴，即使無緣晉級亦要爭取最佳成績。」

和富大埔成為港超聯冠軍後，來季無論是教練團、球員或贊助，都前程未卜。（資料圖片）

事實上，在亞洲足協盃新賽制下，東亞區（I組）分組賽到6月尾才踢畢，惟香港多年來都如歐洲般實行跨年制賽季，而非亞洲普遍使用的年度制，球員合約多在5月底結束，縱有球會為亞協盃與球員簽約至6月，但因大多球隊7月初至中已要開操準備新季，考慮要讓球員放假之下，仍難全員候命。和富大埔在亞協盃I組已出局，本月19日對戰香港球隊傑志，預計兩軍屆時都難以「齊腳」對賽。