【足球明星頒獎禮】伊高沙托尼當選足球先生　「生涯最美好一天」

香港足球明星選舉」頒獎禮今日（22日）在九龍灣百樂門宴會廳舉行，最高殊榮的「香港足球先生」，一如所料落在和富大埔前鋒伊高沙托尼手上，他同時榮登「最受球迷歡迎球星」、「球員之星」及「最佳十一人－－前鋒」，成為繼費蘭度及華杜斯後，另一「四料足球先生」。

伊高沙托尼上季首度在港落班，已交出入球助攻俱達雙位數的「雙雙」佳績，但與個人獎項無緣；今屆表現再上層樓，雖未能成為神射手，但仍交出12次助攻成助攻王，同時以54次過人成港超之最，為隊友製造出今季最多的87次入球機會，74次成功傳中，令他同時成為傳中王，所有數據都證明他在球隊的影響力。

四料足球先生伊高沙托尼開心展示獎座。（袁志浩攝）

應屆港超聯冠軍和富大埔成為今屆香港足球明星頒獎禮大贏家。（袁志浩攝）

今屆香港足球明星選舉，伊高沙托尼早在公眾投票階段已經成為「票王」，獲選「最受球迷歡迎球星」，同時獲一眾同業支持，當選「球員之星」，加上成為「最佳十一人－－前鋒」之一，自然打入「香港足球先生」最後三強，與隊友陳肇鈞及冠忠南區門將謝德謙齊齊角逐此項最高殊榮。

最終，伊高沙托尼大熱當選，與前兩屆的費蘭度及華杜斯一樣，成為「四料足球先生」。

【港足日與夜．伊高沙托尼1】以父之名 是光榮也是壓力

【港足日與夜．伊高沙托尼2】害羞小子敞開心扉 靜候努力的成果​

得到足球先生大獎一刻，冷靜的伊高也難掩激動。（袁志浩攝）

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艾仙度沙托尼收看直播支持愛兒 伊高：我值得獲獎

多次上台領獎的伊高沙托尼笑得開懷，指父親艾仙度沙托尼一直收看頒獎禮直播，「他一直在跟我傳訊息，說，喔，一個獎⋯⋯兩個，三個，第四個！」

生涯早年，伊高一直因父親的名氣而飽受壓力，他曾稱自己十分尊敬父親、也為父親驕傲，但希望外界給予空間自己，創造屬於「伊高沙托尼」的歷史。拿着四個珍貴的獎座，他喜道：「是的，我終於創造了自己的歷史⋯⋯這是我生涯最美好的一天。我幫助大埔奪得了港超聯冠軍，我想我值得獲頒這四個獎座吧！」

伊高沙托尼認為四個獎座同樣重要，尤其對於獲得球迷和球員認同感驚喜。一直有傳他來季或轉頭另一港超聯豪門，他不置可否，僅道：「你們很快就會知道，當然，若有機會到其他聯賽，我也會去接受新挑戰，無論我留在大埔或到其他球會，也會以爭取錦標為目標。」

伊高開心暢談父親一直看直播支持他。（袁志浩）