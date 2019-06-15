【行山．01山記】「麥徑40」第四回登昂平　行到爆偈的心路歷程　

一班人行山，行最慢的一個，會有什麼感受？ 在上周「麥徑40」第四回的活動上，記者初段陪尾隊的參加者上山，叫他們多點休息。不過，行至中段，輪到我體力不繼，被叫休息，見隊友們等我，心裏不好意思，覺得自己拖慢了團隊。 由叫人休息到被叫休息，一次行山，兩種體會，彷彿明白了一些東西。

由《01體育》與「野外動向Hong Kong Discovery」合辦「麥徑40」計劃，上周末舉行第四回活動，由水浪窩起步，沿麥理浩徑第4段上山，至基維爾營後續走麥徑第5段，行至沙田坳，落慈雲山解散，全程長達17公里。當日天氣酷熱（西貢攝氏最高34.1度、最高紫外線指數11），但仍有超過20名參加者，包括「01SOLar」成員山系女生Melody以及Hikipedia 山上。山下的Kylie和Avis。

約30名參加者及工作人員出發前在水浪窩合照。（顏銘輝攝）

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上山時勸參加者放心休息

麥徑第4段一開始不斷上山，由海拔約80米高的水浪窩，登上近500米高的馬鞍坳。在炎熱天氣下，這段長4公里的上山路是一大挑戰。記者負責殿後，陪伴尾隊緩緩上山。有參加者表示心跳加速，要慢慢行，我勸她不要勉強行，先找個樹蔭位置坐下來休息，待身體慢慢恢復。

記者之前訪問過一些行山隊領隊及山藝教練，他們不約而同地說，若果行山途中不適，記緊不要「死頂」，一定要通知隊友；另一方面，如果聽到隊友說「我不太舒服，要休息一會兒，不用等我」，就記得一定要等。

《01山記》是記者上山工作後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

登馬鞍坳的山路相當吃力，尤其當日天氣炎熱。（顏銘輝攝）

在分岔路口，幾名參加者往馬鞍山村撤退。（顏銘輝攝）

加快步伐導致「爆偈」

上完馬鞍坳，經過彎曲山及大金鐘的山腰，來到分岔口，部分體力不繼或趕時間的參加者經馬鞍山村下山。經過昂平高原後，再有參加者陸續離隊，分別往西貢大水井及馬鞍山梅子林下山。直至茅坪，記者的身體仍未不適，繼續跟大隊前進。

離開茅坪，記者跟在最前面，步伐加快，初時不為意，但逐漸發覺不對勁，愈行愈累，慢慢墮後至最尾。我那時才心知不妙，因為一時忘了自己的節奏，跟了別人的速度，結果「爆偈」。

上得山多，自然了解自己的身體。一旦「爆偈」，不一定馬上下山，只要有足夠的時間，便可以回復。我拿出一對行山杖，左撐右撐，以極慢速度行，希望為身體爭取時間，盡快回復。不久，見到隊友們在一處樹蔭坐低等我，我坦言需要休息，大家都叫我坐一會兒。

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Hikipedia 山上。山下的Kylie（右）及Avis在昂平合照。（顏銘輝攝）

兩名參加者在昂平高原上雀躍地跳起，陽光將兩人的影子曬在草地上。（顏銘輝攝）

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休息時的領會

「野外動向Hong Kong Discovery」導師Antipas給我些提子，讓我補充糖分及水分，也有其他參加者主動幫我減輕負重。休息期間，雖然沒有人催促過我，他們都在談天說地，沒有表達過任何不耐煩，但我坐在石級，看住自己的汗水一滴一滴落在路上，無形壓力漸生。

我感到不好意思，勞煩那麼多人等我一個。我還會想，如果不是等我，他們可能4時就可以落山回家。如果他們要等我回復狀態，或者一直等我慢慢行，大家分分鐘日落都未能落山。我又怎好意思他們為了我一人花時間！如果是熟朋友還好，但他們大多都跟我素不相識。

在上午，我理直氣壯叫人行山不適定要通知隊友，放心休息，不用心急。在下午，我面對同一處境，但由叫人休息的一個，變成被人叫休息，登時明白了一些東西。首先，多謝隊友的體諒，願意等待我，而我深切體會到行得最慢、大落後的心情，那種是急不來的焦急，沒有辦法的不好意思。就算同行人士沒有施壓，壓力亦會自然而來。

離開茅坪後，我開始「爆偈」，撐住行山杖，慢慢地前進。（顏銘輝攝）

中途撤退往黃泥頭

坐了5分鐘左右，有人問我情況如何，我回答可以繼續行。其實我還未回復過來，只能慢慢行，但我知一時三刻都回復不到，所以真的不想拖慢大家。隊友給我一枝能量補充劑，這是我首次飲用類似的飲料。一入口，就像咳藥水或者枇杷膏的味道，幾難飲的。

之後行了一段平緩的落斜路，感覺還不錯，但我看看地圖，見到離終點還有約5公里的路，包括一些吃力的上斜路段。我覺得自己行得完，但應該要行到入黑，為免拖慢整隊人的速度，決定找路中途退出。我行過黃牛山及水牛山，了解這一帶的山路，所以沿支路往花心坑撤退，大約行了半小時抵達沙田的黃泥頭。

雖然飲了味道像咳藥水的能量補充劑，但最後都決定中途撤退。（顏銘輝攝）

在這個分岔口，選擇右轉，往花心坑方向走。（顏銘輝攝）

勿妄跟他人節奏

一團人去行山，有認識的，也有陌生的，有體能出眾的，也有甚少運動的，有人上山健步如飛，有人落山步步驚心。行在山上，有快有慢，狀態起落，你上午沒有問題行得到，不代表下午的狀態也應付到。今次「爆偈」經歷令我明白行山不要跟別人的步伐，一定要跟自己的節奏，一時跟得快，結果會是因快得慢。

最大的領悟是，理解到體能差及身體不適的朋友，在行山途中的心路歷程。以後面對類似情況，除了在行動上陪伴他們慢行及休息外，還可以想辦法紓緩他們擔心拖累團隊的壓力。