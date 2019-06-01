【行山．01山記】「麥徑40」第三回登雞公山　考察行山徑沖蝕實況

愛好行山遠足的朋友，有沒有留意腳下的行山徑？ 麥理浩徑第3段沒有石屎馬路，全程山路，是沖蝕最嚴重的一段，尤其落畫眉山及登雞公山的路。 今月「麥徑40」第3回的活動上，在導師Antipas的帶領下，記者與「01SOLar」的Kylie、Avis及馬拉松好手楊錦鴻（金毛）等參加者，一起行麥徑第3段，順道考察行山徑，了解路面沖蝕的原因以及漁護署的山徑復修工作。

《01山記》是記者上山工作後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

不同的運動需要不同的設施，例如踢足球要足球場，而行山這項運動就需要行山徑。行山徑有不同類型，以麥理浩徑為例，首段以馬路為主，方便政府車輛出入萬宜水庫；第2段大部分是石屎村路，方便大浪西灣、鹹田灣及赤徑的村民出入。

至於第3段由北潭坳起步上山，登牛耳石山落嶂上，再經畫眉山、雷打石山的山腰，登雞公山，最後落水浪窩；全程約9公里的路，絕大部分都是由泥石砌成的山路，保留原始的風味。「野外動向Hong Kong Discovery」導師Antipas認為這段路適合向參加者介紹行山徑的保育。

「麥徑40」第三回的參加者出發前在北潭坳的涼亭合照。（顏銘輝攝）

Kylie（右）及Avis在上牛耳石山的途中合照。（顏銘輝攝）

相比對上兩次活動要在雨中舉行，上周末「麥徑40」第3回的天氣不錯。在陰涼的天氣下，一行廿多人在早上由北潭坳涼亭出發。麥徑第3段一開始便要急上牛耳石山，我們一而再提醒參加者多休息，慢慢行，因為這段上得太急的話很易「爆偈」。

落嶂上有少部分山徑被沖蝕

完成吃力的樓梯上山，麥徑在牛耳石山近頂繞過，之後平緩向下，往午飯地點嶂上走前。前往嶂上的路上，開始見到山路被沖蝕的跡象，有點難行。在原路變得難行之下，行山人士就不得不在旁邊開新路，結果新舊路之間的三角植被愈來愈少，路面愈行愈闊。不過，相比之後所見的，這個位置的沖蝕情況還是「小巫見大巫」。

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負責帶隊活動的導師Antipas向參加者介紹麥徑行山徑的沖蝕情況。（顏銘輝攝）

落嶂上的途中，有些路段水土流失。（顏銘輝攝）

經過嶂上營地，遠望草叢後的草地及許林士多，彷如山中桃花園。牛隻在草地上悠閒地活動，三五成群，有大有小。那天上山的人不多，許林士多沒有其他客人。大家吃完即食麵及豆腐花後，準備出發之際，突然天降大雨，草地上的牛群也趕到樹下避雨。

管理水流保育山徑

幸好，只是一場過雲雨，停雨後天色放晴，陽光驅散灰雲，照射大地，一行人繼續上路。行至畫眉山，開始見到沖蝕嚴重的行山徑，路面凹陷，形成一道彎曲的沖溝。Antipas停下來講解，表示保育山徑最重要的是管理水流。下雨的時候，雨水會沿行山徑往下流，高速的水流帶走沙泥，形成凹陷的沖溝。長此下去，沖溝會愈來愈深及闊，山路就會愈來愈難行。

原本行山徑出現沖溝成V型，變不好行，行山人士自然會愈行愈邊，踩植被上落，漸漸地植被枯死，露出樹根，水土流失加劇，路面變闊。整條路岩石嶙峋，不但難行，而且可能有危險，故此漁護署在部分路段加設樓級，一來方便行山人士上落，二來避免情況惡化，令行山徑再向兩邊擴闊。

在嶂上的草地上，金毛與牛群合照。（顏銘輝攝）

在畫眉山的路上，一行人合照。（顏銘輝攝）

雞公山山徑沖蝕最嚴重

上雞公山的路也是沖蝕嚴重，有段地勢陡峭，原路是以「之」字路線緩緩地上山，但有人開捷徑，直接上去。新開的捷徑的確比原路短，但路斜難保養，水土流失會更快，而捷徑與原路之間的三角植被則會愈來愈少，長此下去整個位置會變成光頹頹。

Antipas表示香港山路多，單靠漁護署工友維修，實在應接不暇，所以近年漁護署會聯同環保團體，招募市民參加維修山徑工作坊，希望透過義工增加維修山路的人手，並宣揚保育山徑的訊息。

上雞公山時，Antipas停下來，介紹一段由義工幫忙維修的山徑，解釋維修山徑的原理。他表示最重要處理水流，在獲漁護署認可的導師指導引下，義工利用附近的石塊砌樓級，每級高度相距不能太大，除了令人行得舒服外，還能緩阻水流的速度；同時，在適當位置建設排水坑，將水流引離山徑，避免山徑被水流沖蝕。

導師Antipas介紹行山徑的沖蝕情況，他指樹根理應在泥土下，但如今全露出來。（顏銘輝攝）

Facebook專頁Hikipedia 山上。山下的Kylie及Avis一路上聽Antipas講解，見到愈近雞公山頂，山路的沖蝕就愈嚴重。好不容易，登上399米高的雞公山，眾人紛紛與路牌打卡。6大馬拉松Sub-3跑手金毛終於按捺不住，要在旅程尾聲爆發速度，與眾人道別後，就快步下山；見到他左彈右彈，一會兒便消失在眾人眼前。

離開雞公山頂後，基本上全程落山，部分路段都有水土流失的情況。行到落水浪窩時，是下午3時，一行人花了5小時走畢全程。

參加者在雞公山頂合照。（顏銘輝攝）

+ 7 + 6 + 5

「麥徑40」6月8日行第4段

今月的終點，即是下月的起點，由《01體育》及「野外動向Hong Kong Discovery」合辦「麥40」行山計劃的第4回，將會在6月8日舉行，由水浪窩出發行麥徑第4段，至基維爾營。由於基維爾營沒有公共交通離開，所以下回的路線會繼續沿麥徑第5段行，至沙田坳結束落慈雲山。

活動詳情及報名按此。