【行山．01山記】「麥徑40」行大浪西灣　01SOLar三女將雨中趕路

行山並不是一項單純步行的運動，除強身健體外，還可增廣見聞，更能認識志同道合的新朋友。 在今月「麥徑40」的第二次活動，邀請到3名「01SOLar」的女將Canetti、Kylie及Avis同行，她們異口同聲表示，行山改變了她們的生活，變得更健康。這次旅程還有神秘嘉賓，香港馬拉松好手楊錦鴻（金毛）在中途會合大隊，一起行去鹹田灣。

《01山記》是記者上山採訪後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

為慶祝香港最長行山徑麥理浩徑啟用40周年，《01體育》與「野外動向Hong Kong Discovery」今年合辦「麥徑40」行山計劃，希望分開10次活動，走畢全長100公里的麥徑。

在3月的首次活動，由西灣亭逆走麥徑到北潭涌，行完麥徑首段及部分第2段。在4月今次的活動，再在西灣亭出發，順走餘下的麥理浩徑第2段，經過大浪西灣及鹹田灣，登上大浪坳，落到赤徑，行至北潭坳。

「麥徑40」第二次活動，眾參加者在起點西灣亭合照，3名「01SOLar」的女將Canetti（前排右起）、Avis及Kylie出席是次活動。（顏銘輝攝）

西灣亭遇禮服的士司機

是日天氣清涼，雖然密雲有微雨，到西灣亭起步行山或露營的人不少，有內地旅行團包了兩架旅遊巴到來，遊客下車後獲派早餐，之後幾十人擠在涼亭中穿雨衣，整裝待發，往大浪西灣進發。

微雨並沒有阻擋本地行山客的熱情，他們除了乘搭由西貢市中心開出的村巴外，還有不少人搭的士來到，更有的是一班十多人分三、四架的士同時抵達。當中，有名的士司機身穿禮服，令人稱奇，他還幫乘客到車尾箱搬行李，服務非常好。當涼亭中的行山客向他大聲讚好時，這名禮服司機大方地揮手致謝。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

Canetti是跑山好手，行過多次麥徑第2段。（顏銘輝攝）

Canetti：3年前重拾行山興趣

3名「01SOLar」的女將Canetti、Kylie及Avis出席今次活動，她們都穿上短褲跑裝，加上健美身型，相信皆是運動健將。為了應付不穩定的天氣，她們都做足準備，帶了帽及雨傘。我係SporTi專頁的Canetti有豐富跑山經驗，笑言十分熟悉麥徑第2段，「行過數不清那麼多次」。

「唸中學時開始行山，參加AYP（香港青年獎勵計劃）及考山藝，離開了學校後，有段時間因為工作繁忙，拋開了行山這個興趣，運動都少了。」Canetti講到她的行山經歷：「3年前，機緣巧合，有朋友組了一隊毅行者，三缺一，叫我去參加，那就開始重拾行山，行到現在。」

Kylie（中）及Avis（右）常常結伴行山，她們一起出席了「麥徑40」的第二次活動。（顏銘輝攝）

Kylie及Avis：結伴行山，動力更大

Kylie及Avis經營Hikipedia 山上。山下專頁兩年，兩人常常結伴行山，然後在網上分享行山經歷。Kylie及Avis表示結伴同行是行山的動力，Kylie說：「行山的話，如果有人陪伴，動力會更大。」

說起兩人將行山變成習慣的開始，Avis表示：「我有次見公司贊助個山賽，可以免費參加，之後就開始行山。」Kylie接着說：「是她叫我一起行，剛巧那段時間我較空閒，就經常兩個人一起去行。其實都幾神奇，兩個本身少行山的人，又少運動的女孩子，可能因為有個伴，所以就一直行落去。」

兩人都覺得習慣行山後，身體更健康，Kylie說：「以前假期在家中hea一日，之後上班又很累，但常常行山之後，你不會因為星期六日行山而上班累，反而身體好了，更加精神，這是個很實在的轉變。」Kylie還認為行山令假期過得更充實，她續說：「以前放假可能睡到10點11點，現在就算約8點在西貢等，我們自然會在6點起床，變成了個習慣。現在假期比平時上班還要早起身，不知怎樣做得到。」

在大浪西灣，金毛（左起）、Kylie、Avis及Canetti合照。（顏銘輝攝）

馬拉松好手金毛中途加入

Canetti、Kylie及Avis經常行山，但較少留意行山徑兩旁的植物，所以當「野外動向Hong Kong Discovery」導師Antipas沿路講解生態時，她們都很有興趣，留心聽講解。例如，有些植物的椏枝上會有一團團白色的「棉花糖」；Antipas解釋，有種昆蟲叫沫蟬，其幼蟲吸食植物汁液為生，牠們會分泌泡沫，包裹全身，保護自己，變成像棉花糖般。

一行人早上10時多起步，約半小時後，行到吹筒坳的十字路口，接上麥理浩徑第2段，遇上一位神秘嘉賓，就是6大馬拉松Sub-3跑手楊錦鴻（金毛）。行10公里怎能滿足到金毛！因此，他提早在8時半於北潭涌起步，沿麥徑首段跑去東壩，再經浪茄及西灣山，花了約兩小時來到吹筒坳與大隊匯合，一起行山，相當厲害！

在路上，見到有些植物的椏枝上會有一團團白色的「棉花糖」。（顏銘輝攝）

Antipas解釋，有種昆蟲叫沫蟬，其幼蟲吸食植物汁液為生，牠們會分泌泡沫，包裹全身，保護自己，變成像棉花糖般。（顏銘輝攝）

導師Antipas在沿路解釋麥徑第2段的生態環境。（顏銘輝攝）

參觀西灣觀星地點

經過大浪西灣，行過橫跨雙鹿石澗的石屎橋，緩緩地上山。不久，一行人到達一個奇怪的新景點，就是在3月開放的西灣觀星地點，入面有張按人體工學設計的環形座椅，方便遊人臥在椅上觀星。大家好奇地在椅上臥了一會，沒有什麼特別感覺，繼續前行。

約中午12時，一行人抵達鹹田灣，在士多吃午飯。望往雨中的海灣，Canetti說：「大浪四灣十分漂亮，特別是夏天，吹住海風望住海，坐在士多嘆咖啡，是超級舒服的一件事。我也來過附近的地方露營，望住個海也很舒服。」Kylie及Avis之前行過「一尖三咀過四灣」的行山界「考牌路線」，她們表示第一次看雨中的鹹田灣。

金毛匆匆食完午飯，就早一步離開，我們笑言他一定嫌大隊行得慢。此時，愈來愈大雨，最初打算待較細雨才起行，但見雨勢未見減弱，決定速戰速決，續沿麥徑第2段，不作小休或者生態講解，加速前進。一行人用了個半小時左右，在下午兩時多抵達終點北潭坳，行完麥徑第2段；此時天色黑如夜晚，天文台發出今年首個紅色暴雨警告。總算在最壞的天氣來到之前，完成這次旅程。

大家坐在雙鹿石澗的橋上合照。（顏銘輝攝）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁