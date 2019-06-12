【港足】本地新秀初上陣即吃敗仗　黃洋：不能讓港足離不開入籍兵

香港足球代表隊今日（11日）在國際友誼賽主場0：2敗予中華台北，是香港近半世紀以來在成年級別賽事上，首度敗予台灣。 3名初次代表香港成年隊的球員，包括孫銘謙、陳廣豪及陳晉一都難掩失望，黃洋則籲華人球員「爭一口氣」：「證明給球迷看，年輕華人球員可以在香港立足、有資格代表香港去踢世界盃外圍賽。」 攝影：梁鵬威、袁志浩

新帥麥柏倫初上任，即大刀闊斧召入多名年輕華將，闊別港隊數年的陳肇鈞及鞠盈智亦分別正選上陣，入籍球員數目是近年來最少。

球迷期待一番新景象，卻要面對殘酷現實：面對實力不強的中華台北，香港半世紀以來首次輸給台灣。當然，不利發揮的因素不少，除了球員仍需適應新戰術、亦需時磨合，同時一場大雨亦影響旺角大球場草地質素，但需要檢討改進的，仍有太多太多。

港隊不敵台北之後，如何重新出發？（梁鵬威攝）

陳廣豪的射門只差一點點，未能為港隊追回一球。（梁鵬威攝）

年輕球員欠經驗 回歸球會需體現價值

作為陣中老經驗球員，黃洋認為眾年輕球員雖沒有怯場、也主動爭取去表現自己，「但大賽經驗、把握力、傳送細節仍要提升。年長球員會懂得控制節奏和速度，但年輕球員表演欲較強。」

他坦言敗予台灣，相信華人球員「心中都有一口氣」：「不能讓香港足球離不開入籍兵。希望大家爭一口氣，證明給球迷看，年輕華人球員可以在香港立足、有資格代表香港去踢世界盃外圍賽，之後未有國際賽，希望他們在球會體現自己價值。」

不過，黃洋亦強調，不能以一場友誼賽就定球員生死，「不可以因為一場友誼賽就說年輕球員未能接班，始終要落場試、要經驗，始終沒太多比賽讓他們吸收大賽經驗，要讓他們把握時間吸收。」他認為，今場麥柏倫主要想測試部份有潛力的球員，到9月份世界盃外圍賽時，自會挑選「真正具實力、有表現的球員。」

另一個首次披上大港腳戰衣的孫銘謙（右）感受到旺角場為他帶來的震撼。（梁鵬威攝）

高壓迫搶戰術需時吸收 攻守轉換需突破港超水平

香港隊在麥柏倫麾下，戰術明顯變得高壓且重視迫搶，兩閘經常壓前進攻，但亦導致經常回防不及，防線未能組織致失誤。

黃洋認為，麥柏倫的戰術沒有問題，但球隊只得一星期吸收新戰術，需時融入，「攻守轉換速度要改善，我們在進攻方面很進取，惟失去控球權時，轉攻為守的速度仍有待提升。在國際賽層面，不能停留在平日踢港超的速度，我們需要因應主教練戰術風格去提升自己的速度、體能⋯⋯需要全方位提升。」作為防守中場，他坦言受到教訓，「希望能堅持教練打法同時避免犯錯。」

陳晉一首次代表大港腳上陣，他認為落場永遠不能放棄。（梁鵬威攝）

三將獲港足處子戰 陳晉一：永遠不可以放棄

孫銘謙、陳廣豪及陳晉一今日分別作出個人的香港成年隊首演，其中陳廣豪更因艾力士受傷，踢足70分鐘，這位前鋒坦言中華台北球員雖大多並非職業球員，但身體質素較佳，「比我們更強壯，很難應付。」

孫銘謙則坦承自己未有能力在「大港腳」立足，幸獲教練給予機會，感受到在旺角場的震撼：「上次省港盃很震撼，但（香港）大球場較大，聲音較散，但來到旺角場感覺很接近，震撼好多。」

至於年僅16歲的陳晉一，雖只有短短8分鐘上陣時間，但仍讓他留下深刻回憶：「在邊線等待入替時雖然只餘幾分鐘，但也很想幫球隊至少追回一球。」他說，以前代表U18和U23梯隊，感覺像是為朋友而戰，「上了一隊後，感覺真的是在為了香港整個地方而戰，有球迷支持、很多不同人的聲音，很想用心踢好一點。我們落後時聽到打氣聲，就覺得永遠不可以放棄、覺得背後一定有人支持，至少我們不可以放棄。」

一年間急速冒起，「一仔」沒有空間休息，「下個目標是在亞協盃爭取上陣，至於代表隊就暫時不會多想。」