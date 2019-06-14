【李宗偉掛拍】妻子黃妙珠默默支持　期望丈夫退役後多陪家人

李宗偉昨日宣布退役，陪伴在他身邊的是太太黃妙珠。 36歲的黃妙珠與李宗偉青梅竹馬，雖然兩人一度情海翻波，但修成正果，在倫敦奧運後結為夫婦，現育有兩子。黃妙珠曾經是馬來西亞羽毛球「一姐」，婚後專心相夫教子，如今李宗偉退役，她表示兩夫妻會好好計劃補度蜜月，並為丈夫以後能有更多時間陪家人而開心。

馬來西亞羽毛球名將李宗偉昨日宣布退役，表示未來會實踐承諾，帶妻子黃妙珠補度蜜月，他在社交網站上表示：「結婚到現在講到現在，終於有時間可以去做了。」

黃妙珠接受馬來西亞的《星洲日報》訪問時表示，他們已為人父母，有兩個兒子，需要好好計劃，不能說去度蜜月就去。儘管李宗偉這個承諾已經拖了近7年，但她說：「他自己也說他忙於羽球生涯欠我很多，其中一個就是度蜜月，但我認為這些不重要，最重要是他的健康。」

黃妙珠透露，在2016年的里約奧運後，李宗偉曾跟家人討論退役，最後李宗偉決定繼續羽毛球生涯。她當時尊重丈夫的決定，因為她也做過運動員，明白李宗偉的感受。

李宗偉（右二）昨日宣布退役，太太黃妙珠（左二）在場陪伴。（視覺中國）

李宗偉淚灑記者會：

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李宗偉經過去年抗癌的治療，近半年努力訓練，希望重回賽場。黃妙珠坦言感到擔心，但她明白丈夫永不放棄的精神。最後，李宗偉接受現實，不能勉強身體，宣布退役。在抗癌路上一直陪在李宗偉身邊的黃妙珠說：「這對宗偉而言是非常艱難的決定，感受絕對無法能用言語來形容。」自懂事以來，李宗偉大半人生都為羽毛球付出，羽毛球如同他的生命，要他為自己19年的球手生涯親手寫上句號，肯定是困難的。

不過，她認為這是個合適的時機，讓李宗偉好好休息，享受生活，她續說：「宗偉一直努力訓練和比賽，給家庭的時間不多，現在我開心他能陪伴孩子們更多時間，因為孩子的成長只有一次，我想這對他也是好的。」長遠而言，黃妙珠希望李宗偉可以前運動員的身分，換一個角色，繼續在羽毛球壇發展。

李宗偉不時會將與太太的合照放上社交網站。（李宗偉Facebook）

李宗偉在17歲時於國家隊的訓練中認識黃妙珠，當時女方只是16歲。黃妙珠曾表示，她一開始並不喜歡李宗偉，但李宗偉十分主動，不斷追求，最後打動了她的心。兩人的愛情路並不平坦，雙方家長反對兩人拍拖，擔心影響他們的比賽成績。因此，李宗偉及黃妙珠轉為地下情。

愛情並沒有影響兩人在球場上的成績，李宗偉及黃妙珠的表現愈打愈好，他們的家人都開始接受了兩人拍拖，到2007年，兩人高調公開戀情。然而，2009年情海翻波，傳媒爆出李宗偉出軌，傳聞第三者是中國球手王琳，又傳過是韓國的黃慧淵；此事導致李宗偉及黃妙珠分手。不過，兩人之後復合，最終修成正果，在2012年底結婚。

黃妙珠與李宗偉在倫敦奧運後結為夫婦，婚後十分恩愛。（李宗偉Facebook）

黃妙珠表示，陪伴李宗偉那麼多年，有甜酸苦辣，難以用三言兩語形容，總之一切都是回憶。她跟李宗偉都是優秀的羽毛球手，他們有沒有打算培訓兩個兒子接班呢？黃妙珠說：「如果他們有興趣，會讓他們訓練，看情況如何。如果他們不願意，強迫也沒有用。」她強調會尊重兒子的意願，絕對不會強迫。

李宗偉及黃妙珠育有兩子，黃妙珠表示無意迫兒子打羽毛球。（李宗偉Facebook）

李宗偉或任大馬奧運團團長

此外，大馬奧理會公佈李宗偉將出任大馬東奧代表團團長，以另一身份出席奧運。大馬奧理會主席拿督斯里諾薩（Datuk Seri Mohamad Norza Zakaria）與李宗偉達成共識，宣佈李宗偉將以一個特別的角色出席東京奧運。他今屆不會以運動員身份為馬來西亞披甲，而是成為代表團團長。

李宗偉形容出任代表團團長有夢想成真的感覺，他指：「我的夢想是出席東京奧運，現在還可以去，只是不能出陣而已。」他希望自己能以團長的角色帶領歷史上第一面奧運金牌回國，完成他運動員生涯的願望。他承諾會盡他所能，協助馬來西亞的奧運選手做到最好。他寄語：「雖然我未能幫馬來西亞取得第一面奧運金牌，但我期望其他人能做到。」

李宗偉與林丹保持亦敵亦友關係，李宗偉或可用另一身份在東奧再遇林丹。（Getty Images）

斯里諾薩指選擇李宗偉的原因非常簡單：「因為我們想不到任何比他更適合的人選來代表我們升起馬來西亞的國旗。」他指李宗偉可以啟發年輕運動員，成為他們的榜樣。他更表示：「雖然李選擇退役，但他一直以來的奮鬥精神是不會減退。不僅是羽毛球隊，所有運動員都會銘記着他永不言棄的精神。」他說李宗偉在接受漫長的藥物治療的同時仍決定繼續運動員生涯，這份情操足以證明他們的決定是絕對正確。