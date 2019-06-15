【美洲國家盃2019】古天奴入兩球撐起巴西　開鑼戰輕取玻利維亞

第46屆美洲國家盃正式揭幕，A組的東道主巴西毋懼歷史詛咒，披上令人耳目一新的特別版白色主場球衣上陣。在主力尼馬因傷缺陣下，巴塞隆拿球員菲臘比古天奴下半場3分鐘內梅開二度，加上後備上陣的艾華頓索拉斯轟入世界波，在聖保羅以3：0輕取玻利維亞。

開場僅5分鐘，古天奴右側開出角球，李察利臣前點頭槌二傳，法明奴小禁區邊半車身抽射被蘭佩封出；隨後古天奴左側角球又製造威脅，堤亞高施華在門前頭槌頂斜未能先開紀錄。

上半場兩隊表現較慢熱，僅1次中龍，玻利維亞球員更未嘗在巴西禁區觸球。但下半場甫開始，李察利臣禁區右側斜射擊中胡西諾左手，球證未吹停比賽，但他得到VAR提示後，到場邊觀看重播補吹12碼，古天奴操刀射左下死角，巴西1：0領先。

菲臘比古天奴主射12碼，為巴西先開紀錄。（Getty Images）

3分鐘後，古天奴再下一城，李察利臣中路突破分波，法明奴突入禁區右側傳中，古天奴從後飛頂入近角，巴西兩球領先。連下兩城的森巴軍團隨即輪換，以加比爾捷西斯和艾華頓索拉斯後備出場入替法明奴和大衛拿尼斯。古天奴右側開出角球，馬昆奴斯哥利亞小禁區前沿頭槌太正被蘭佩沒收。

其後巴西以韋利安入替李察利臣，至85分鐘，費南甸奴傳給左路入楔的艾華頓索拉斯，後者接球後推橫在禁區邊大力抽射遠柱掛網，巴西鎖定3球勝局。

巴西隊穿上白色球衣上陣，逾60年未見過。（Getty Images）

值得一提是，巴西今次美洲國家盃為了向100年前，即1919年首奪南美國家盃的巴西隊致敬，重新穿上已超過60年未有使用的白色球衣。

翻查歷史資料，巴西自1957年起已未有再穿上白色球衣作賽，但在此之前，白色一直是巴西國家隊主色，在1954年世界盃前一直沿用。不過1950年世界盃決賽負於烏拉圭、1953年南美國家盃決賽不敵巴拉圭後，開始覺得白色不幸運，最終轉為黃色。

▼巴西 3：0 玻利維亞逐格睇（按圖放大）